En directo. Los incendios activos en España: última hora de cómo avanzan las llamas en Galicia, Castilla y León, Picos de Europa...
Sigue la situación actual y el avance de los incendios forestales en España: todos los que están activos, carreteras cortadas, trenes cancelados, etc.
Los incendios de 2025 en cifras históricas: el territorio calcinado abarca casi el tamaño de la isla de Mallorca
El mapa de la DGT en tiempo real con las carreteras cortadas por los incendios
La herramienta de Google Maps para visualizar incendios activos y evitarlos en desplazamientos
En directoActualizado a las
Cataluña sale de la alerta máxima por riesgo de incendios y reabre espacios naturales
La Generalitat de Catalunya ha desactivado en la madrugada de este martes la alerta del Plan especial de emergencias por incendios forestales de Catalunya (Infocat) después de experimentar una mejora del riesgo de incendio generalizada en el territorio, informa Protecció Civil en un apunte en 'X'.
La gestión de los incendios vuelve a enfrentar a Gobierno y PP a cuenta del Pacto de Estado
A pesar del intercambio de pareceres entre ambos, han evitado la confrontación total que eclipse los esfuerzos en la lucha contra el fuego.
Con casi 350.000 hectáreas calcinadas, 2025 se perfila como uno de los años con mayor superficie afectada por incendios en España desde que comenzaron los registros en 1968.
Extinguido el incendio que ha afectado a la localidad albaceteña de Alcadozo
El incendio declarado este lunes en Alcadozo, municipio de la provincia de Albacete, ha quedado extinguido a las 3.09 de la madrugada de este martes, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Equipos de extinción trabajan en el perímetro del incendio de Colmenar Viejo (Madrid)
Dieciocho dotaciones de bomberos, agentes y brigadas forestales de la Comunidad de Madrid han trabajado durante la noche en refrescar y recorrer el perímetro exterior del incendio forestal de Colmenar Viejo que comenzó a las 17:00 horas del lunes y cuya evolución es positiva, según Emergencias de la Comunidad.
Asegurar el perímetro y refrescar cualquier punto caliente del interior del incendio ha sido el objetivo de los equipos. Los responsables de extinción decidirán sobre su actuación en las próximas horas después de comprobar el estado del fuego en un vuelo de reconocimiento en la mañana de este martes.
Reabierta la A-52 en Zamora y Ourense, pero se mantienen 15 vías cortadas por los fuegos
Un total de 15 carreteras de las provincias de Ourense, Zamora, León, Cáceres, Madrid y Asturias están cortadas al tráfico por los incendios forestales, según datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) si bien se ha reabierto la A-52 en dos tramos de Zamora y Ourense, cerrados esta madrugada por los fuegos.
En concreto, y según la DGT, se ha reabierto el tramo de la A-52 en el kilómetro 124 a la altura de O Canizo (Ourense), en sentido Vigo; y el comprendido en el kilómetro 99 en el entorno de Padornelo (Zamora) en sentido Ourense, afectado por la intensidad del fuego de Puebla de Sanabria.
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido hoy, al menos hasta mediodía
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendido este martes, al menos hasta el mediodía, acumulando ya seis días consecutivos sin servicio.
40 fuegos activos en todo el país
Este lunes, el fuego mantenía activos 40 incendios en España, 23 de ellos "especialmente preocupantes", según ha reconocido el Gobierno. Ante esta situación, la Unión Europea (UE) ha movilizado medios aéreos y equipos técnicos desde siete Estados miembros distintos para ayuda a España en la extinción de los incendios.
Sánchez visitará hoy las provincias de Cáceres y Zamora para conocer la evolución de los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitarán este martes las zonas afectadas por los incendios de Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora) para conocer sobre el terreno la evolución de los dos fuegos de la mano los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.