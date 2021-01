Escrivá, indignado por las informaciones que plantean que se va a modificar un cambio en el cómputo de las pensiones: "No nos están escuchando"

El ministro de Seguridad Social se queja de las informaciones que afirman que el Gobierno va a modificar el cómputo de las pensiones: "No nos están escuchando a los que tenemos responsabilidad en el tema", dice e invita a que se lean el documento del Pato de Toledo, insiste en que estamos hablando con los agentes sociales, "no voy a estar en el juego de que me marquen la agenda por fuera". "A quiénes me han preguntado le he dicho no sé de qué me está hablando".