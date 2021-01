La Rioja aprueba nuevas restricciones y decreta el confinamiento perimetral en todos los municipios

El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado este miércoles medidas más restrictivas ante el avance de contagios de coronavirus en la comunidad, donde la situación sanitaria por la pandemia es "grave". La presidenta Concha Andreu ha confesado que la única forma de controlar la enfermedad es tomar "medidas de carácter generalizado".

¿Cuáles son las nuevas restricciones?

Andreu ha dicho que "la experiencia nos ha demostrado que la reducción de la movilidad y las interacciones sociales es la única forma efectiva" para controlar el virus, por lo que ha pedido que la gente se quede en casa y reduzcan al máximo sus contactos sociales. Estas son las nuevas medidas aprobadas:

Confinamiento perimetral

De todos los municipios de La Rioja. La movilidad sólo podrá darse para la compra de bienes básicos y para las excepciones ya conocidas: asistencia a centros médicos, obligaciones laborales, colegios y cuidado de mayores.

Cierre de comercio minorista

Excepto en los negocios considerados esenciales. El resto de comercios minoristas, como mercadillos, también se cerrarán.

Museos, bibliotecas, centros deportivos

También permanecerán cerrados aquellos que no sean esenciales.

Cierre de hostelería

Salvo para servir comida a domicilio y estará prohibida la posibilidad de consumo en los propios establecimientos.

Centros comerciales

Permanecerán cerrados en fin de semana.

Reuniones sociales

Sólo podrán reunirse los miembros de una única unidad conviviente, tanto en espacios públicos como privados, salvo excepciones: personas que viven solas, menores con sus padres si no conviven, parejas que no convivan en el mismo domicilio, personas dependientes o vulnerables, actividades directamente relacionadas con el ámbito laboral, educativo, institucional, profesional, etc...

Confinamiento perimetral de la comunidad

Toque de queda

No han querido aclarar a qué hora se establecerá el toque de queda y si se mantiene el que ya está impuesto a las 22:00 horas. Tampoco han informado sobre la posición que La Rioja transmitirá al Gobierno respecto a la petición de adelantar o no esta medida, como sí harán otras comunidades autónomas.

¿Hasta cuándo durarán estas medidas?

Se publicarán este jueves en el Boletín Oficial de la comunidad y entrarán en vigor el viernes 22 de enero a las 00:00 horas y estarán vigentes hasta el 23 de febrero. Serán revisables semanalmente en el Consejo de Gobierno: "Insistimos en el autoconfinamiento para toda la población, especialmente para los mayores de 65 años".

Situación epidemiológica

Los datos de incidencia son los "más elevados" desde el inicio de la pandemia y la capacidad asistencial de los hospitales están "al límite". La ocupación total de la UCI del Hospital San Pedro de Logroño ha subido este martes al 72,22% y la incidencia acumulada en la región a 14 días es de 920 casos por cada 100.000 habitantes, cifras muy preocupantes que justificarían el aumento de las restricciones en la comunidad autónoma.