Coronavirus España: muertos y nuevos casos de hoy, datos actualizados y última hora

Fernando Simón atribuye la ausencia de fallecidos a "problemas de alguna comunidad" a la hora de cargar los datos

Fernando Simón ha explicado que una comunidad ha tenido "problemas"para cargar los datos y que podría reflejarse en el número de fallecidos de este miércoles. Además, Simón no ha descartado la vuelta del público a los estadios de fútbol en la fase 3: "No hay nada cerrado porque ahora no se puede saber".

