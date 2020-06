José Ramón de la Morena: "Fernando Simón dijo que había posibilidades de que vuelva el público a los estadios"

Me resultó extraña la reunión por videoconferencia que montó ayer la señora del CSD entre cuatro futbolistas , Piqué, Carvajal, Koke e Illarramendi con el ministro de Sanidad y Fernando Simón, el portavoz del Gobierno para explicar a diario los detalles de la epidemia, que el hombre está recibiendo palos que van para el Gobierno, como si fuese un estandarte de este Gobierno, y a Fernando Simón lo trajo Ana Pastor, en los tiempos del PP.

Pero me resultó extraño el enredo de la señora del CSD, mezclando a los futbolistas con el ministro de Sanidad, cuando ella se debe al ministro de Cultura y Deporte, pero me dicen que la señora tiene habilidad para subir escaleras.

Explicó Fernando Simón que hay posibilidades para que vuelva el público a los estadios de fútbol en esta temporada, siempre y cuando puedan hacerlo en todas las comunidades, y tiene su lógica, porque unas van a estar liberadas por la pandemia antes que otras, pero los partidos de fútbol, La Liga quiere que tengan el mismo escenario de igualdad para todos.

Claro que también tiene lógica la explicación del presidente de Las Palmas, cuando dice que no todos los equipos tienen el mismo presupuesto ni las mismas posibilidades para fichar o reforzar sus necesidades, y que cada club vive sus especiales circunstancias en cada momento.

En cualquier caso, me quedo con esa luz optimista que nos hace pensar que la normalidad llegue al fútbol, y a las calles, antes de lo que esperábamos. Nos han repetido tantas veces que lo peor está por llegar, que ahora parece que se nos va a hacer corto, pero procuremos no estropearlo nosotros para que no se nos haga aún más largo.

