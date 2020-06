Fernando Simón atribuye la ausencia de fallecidos a "problemas de alguna comunidad" a la hora de cargar los datos

Fernando Simón ha explicado que una comunidad ha tenido "problemas" para cargar los datos y que podría reflejarse en el número de fallecidos de este miércoles. Además, Simón no ha descartado la vuelta del público a los estadios de fútbol en la fase 3: "No hay nada cerrado porque ahora no se puede saber".

Sanidad ha vuelto a notificar que no hay ningún fallecido en las últimas 24 horas, algo que Fernando Simón ha achacado al problema de alguna comunidad para cargar los datos de este martes: "Tomaría los datos con cautela porque hay una comunidad autónoma que ha tenido problemas a la hora de cargar los datos y podría haber más fallecidos que se reflejarán mañana".

Por ello, Simón ha insistido en que los datos de fallecidos están generando "problemas", aunque siempre se ofrecen los que dan las comunidades. "Los datos que damos tienen unos objetivos muy claros, detección precoz y respuesta rápida. Entiendo que haya dudas en cuanto a los datos de fallecidos, pero ahora no son el objetivo de la vigilancia; nos interesa controlar la transmisión o el número de sospechosos".

Además, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias no ha descartado el regreso de parte de público en los estadios de fútbol a partir de la fase 3: "Hemos tenido una reunión con varios futbolistas de alto nivel y no se ha dado ninguna respuesta cerrada porque ahora no se puede, pero el Ministerio se ha comprometido a hacer una valoración de los riesgos. Debido al peso del público en el fútbol, no sería justo aplicar esa norma hasta que no se pueda tener público en todos los campos".

Simón ha reiterado que se debe tener cuidado ahora que se relajan las restricciones y también ha admitido que se debe estudiar ejercer menos presión en el sistema de salud debido a su "enorme" esfuerzo.