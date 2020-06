Feijóo: "Si Marlaska fuera un ministro de mi partido, tendría pocas opciones de defenderle"

Sobre el accidente del Alvia cuenta que "siempre que sucede algo así te acuerdas de lo que pasó aquella horrible noche de julio de 2013. En esta ocasión, han sido dos muertos, que sigue siendo una pena"

Del ministro Marlaska comenta que "si este ministro fuera de mi partido, tendría dificultades para defenderle esta noche. Marlaska además no es un ministro cualquiera, es un juez de la Audiencia Nacional que sabe perfectamente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Es difícil cometer tantas torpezas juntas... especialmente pedir a la Guardia Civil un mando que no es de su competencia".

De todos modos, cree que "el debate no es si Marlaska debe o no dimitir, lo que hay que plantearse es si el presidente debe cesarlo o si se restituye al Guardia Civil que fue cesado y se le pide disculpas públicamente". Por lo que concluye diciendo que "lo más conveniente es su dimisión".

Feijóo se muestra muy crítico también con la prórroga del estado de alarma. Asegura que "las pandemias se rigen por rangos de hospitales y no por provincias". Además, replica al Gobierno que "para gestionar pandemias hay que llevar a cabo legislaciones sanitarias, no estados de alarma". Por eso dice que "el Estado de alarma ha perdido sentido y lo conveniente sería gobernar España con órdenes ministeriales".

El presidente gallego cree que "esta pandemia la hemos sacado adelante todas las Comunidades Autónomas" y además, en su entrevista con Juan Ramón Lucas, se muestra partidario del "Ingreso Mínimo Vital en este momento".

