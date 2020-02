Núñez Feijóo: "Vamos a por la mayoría absoluta; contamos con los votos de Ciudadanos"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también candidato a las elecciones del próximo 5 de abril cuenta en La Brújula en qué consiste su proyecto político. Reconoce que "aunque no es fácil, aspiro a revalidar la mayoría absoluta".

Feijóo reconoce que "no va a ser fácil, pero tenemos el doble objetivo de ganar y sacar la mayoría absoluta". Para conseguirlo, dice que "afortunadamente hay muchos gallegos que saben que en el Partido Popular tienen una opción moderada". No oculta que "en otras opciones, tal vez se habría pensado dar otros pasos pero ahora dice que "no quiero que Galicia forme parte de ese cambio de régimen pasando de una España nación a una plurinacional".

De Ciudadanos asegura que "es evidente que voy a necesitar los votos de Ciudadanos. De hecho, agradezco a Arrimadas que quieran que sea el presidente de la Xunta". Por eso, dice que "abro las puertas a todo el mundo para hablar con buena fe y evitar que el nacionalismo no se integre con el socialismo en nuestra Comunidad".

Preguntado por la posibilidad de pactar con VOX para formar Gobierno, dice que "el número uno de VOX en Pontevedra vive en Ávila y el de La Coruña vive en Álava". Por tanto, asegura que "la realidad es que no les conozco". De todos modos, recuerda que "Abascal una vez que estuvo en Galicia dijo muy claro que el objetivo era que VOX no siguiera gobernando". Además, señala que "PP y Ciudadanos deberíamos sentarnos a reconstruir el centro de España".

De la ley de la eutanasia comenta que "es un tema muy serio" y recuerda que "aquí tenemos una ley que es la de la muerte digna".

Sobre la cancelación del Mobile World Congress, considera que "ha sido una muy mala noticia y tenemos que conseguir que la Feria se celebre el próximo año". De todos modos, sí que destaca la preparación de los hospitales españoles para atender cualquier emergencia de este tipo.