Alberto Núñez Feijóo: "En mi Gobierno no va a haber ningún representate de Vox"

El presidente de la Xunta de Galicia y candidato para las próximas elecciones, Alberto Núñez Feijóo , cree que será determinante ganarse la confianza de los que votaron a Vox en las generales para seguir gobernando, ya que no meterá a ningún representante del partido de Abascal en su gobierno en caso de que logre la victoria en los comicios. " Vox puede conseguir que sus votos sin parlamentarios le quite la mayoría al PP" .

Alberto Núñez Feijóo ha pasado por Julia en la onda y ya mira a las elecciones del 5 de abril en Galicia. Su objetivo es prolongar su mandato al frente de la Xunta, pero no será sencillo, ya que el voto de la derecha cada vez parece estar más fraccionado. "El número de votos que han obtenido PP, Vox y Ciudadanos en las generales es mayor que los obtenidos por los que gobiernan", apunta. Por ello entiende que los que votaron en Galicia a Vox en las Elecciones Generales tienen la llave. "Si no consigo convencer a los votantes que le dieron la confianza a Vox, no seré presidente de la Xunta”. "Puede conseguir que sus votos sin parlamentarios le quite la mayoría al PP"

Es tajante a la hora de afirmar que en caso de que sea necesario, "en mi gobierno no va a haber ningún represéntate de Vox". Sin embargo, "estamos intentando entendernos con Ciudadanos". "hemos intentado invitarles a las listas electorales. No han querido".

Cree que es determinante el continuismo que ofrece su programa y su partido, y por eso quiere "un gobierno que defienda el éxito de la transición española". "El gobierno central y muchas comunidades no quieren un cambio de gobierno, quieren un cambio de modelo. No les gusta la constitución, la transición, el estatuto de autonomía. Parece más que un gobierno, es una enmienda a la totalidad. Galicia no debería meterse en este laberinto y en esta fractura social".

Núñez Feijóo defiende a las televisiones tras las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo: "En España no conozco una televisión que no defienda la democracia"