Carmen Mola: queríamos que esta vez los personajes fueran los criminales

Los Huérfanos es la nueva novela de Carmen Mola (Planeta) Su protagonista es una mujer traumatizada que trata de huir de un pasado familiar demasiado doloroso, forma parte de un elenco de personajes inolvidables a la altura de la célebre e impactante saga La novia gitana.

En Belfast, tres niños crecieron en un orfanato donde el miedo era la ley, y la violencia, la única forma de sobrevivir. Aquel infierno los convirtió en hermanos. Y en algo mucho más peligros.

"Teníamos claro que, una vez que habíamos cerrado la serie de Elena Blanco, en nuestra nueva novela no queríamos otra inspectora de policía, otro equipo policial. Estábamos cansados del protocolo policial de una brigada que investiga un crimen -afirma Antonio Mercero-. Pero queríamos seguir en el thriller, entonces casi casi que te sale solo que tus personajes esta vez tienen que ser los criminales y no los policías".

"Una vez que ya tomamos esta decisión y quieres hablar de criminales y estás ya cerca del narcotráfico como uno de los universos que tienen más arraigo en la ficción, es decir son las historias de mafiosos, de gansters que tienen muchísimo predicamento y un montón de referentes....Una vez que ya tenemos esa decisión -añade Mercero- pues Marbella está a un paso, porque es donde está pasando todo ahora mismo".

Los Huérfanos. Los miembros de esta hermandad criminal irlandesa son Trevor Strummer, Liam Burke y Chris Griffin. Los tres se conocieron en un orfanato del que lograron escapar. Crecieron entre abusos y sobrevivieron, primero como delincuentes de poca monta, hasta convertirse en uno de los clanes mafiosos más destacados de la Costa del Sol.

La venganza es uno de los componentes más interesantes de la novela. Cómo se desarrolla y si debemos alegrarnos o no de ella.

"Hombre, yo creo que cuando eso sucede es porque algo hemos hecho bien. Es decir que estas yendo con los personajes -afirma Agustin Martínez- Cuando estas yendo con los personajes y se vengan de alguien que les ha hecho algo -aunque sea con un estallido de violencia muy muy bestia- es que bueno el lector siente una identificación...y esa identificación está funcionando".

Carmen Mola en Puerto Banús, Marbella | Javier Ocaña

La protagonista de la novela es una mujer traumatizada que trata de huir de un pasado familiar demasiado doloroso, forma parte de un elenco de personajes inolvidables a la alguna de la célebre e impactante saga La novia gitana.

"Esos dos mundos que hay en la Costa del Sol, el mundo luminoso, el mundo del turismo, el mundo del lujo y a la vez un mundo donde hay gente que se matan unos a otros, no" -señala Jorge Díaz- "pero entonces, una de las cosas que hicimos fue venir a Marbella y tenemos bastante buena relación por series de televisión y por otras novelas, con la Guardia Civil". "Los de la Guardia Civil que se encargan de estas cosas del crimen organizado, fueron los que nos dijeron pero os estáis dejando a unos que llaman menos la atención en el mundo mafioso, pero son igual de importantes o más porque son los banqueros: son los chinos".

Recorriendo con Carmen Mola la Plaza de los Naranjos, Puente Romano o Puerto Banús, descubrimos la Marbella tras las páginas de esta gran novela. Al terminarla, sabrás que El mal...no nace de la nada.