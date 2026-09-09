Un experto explica el porqué de los malos datos de España en el informe PISA: "Ha aumentado la complejidad de las aulas"

Después de la publicación de los catastróficos datos del informe PISA para España, Marta García Aller ha conversado con Lucas Gortázar, director de Research y senior fellow de Educación en EsadeEcPol, para analizar los resultados y sus posibles causas.

El experto ha señalado que "los resultados son peores de lo que muchos habíamos esperado y son muy malos". Unos datos que, según ha apuntado, van a despertar reflexiones en otros países, como Francia, donde los niveles también han caído hasta situarse en cifras similares a las de España.

Gortázar se ha mostrado especialmente sorprendido por las cifras sobre el uso de la inteligencia artificial entre los menores de 16 años. Ha destacado que "se ve una relación negativa clara entre uso de IA y aprendizaje", especialmente en dos tareas: resumir textos y redactar documentos, "es decir, la lectoescritura". Sin embargo, el efecto de la IA no se observa de forma tan clara en otros aspectos relacionados con la investigación y la asimilación de conceptos.

Se ve una relación negativa clara entre uso de IA y aprendizaje

También ha destacado que los alumnos con mayor capacidad económica han sido quienes más han empeorado sus resultados, debido a que tienen un acceso más fácil a la inteligencia artificial. Un fenómeno que, según ha señalado, va a contracorriente de otras tendencias negativas que en muchas ocasiones han afectado primero a los estudiantes con menos recursos.

El por qué de la caída de España

En el caso particular de España, el experto ha destacado que "el uso de chatbots está entre un 10 y 15% más que en la media de la OCDE". Gortázar ha descartado al mismo tiempo que la nueva ley educativa, la LOMLOE, haya tenido un impacto directo en los resultados de los alumnos, ya que estos dependen en mayor medida del acumulado de los años anteriores.

Sí ha señalado, en cambio, el aumento de la complejidad de las aulas en España. Por un lado, debido al incremento del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios, una política que han promovido la mayoría de las comunidades autónomas. Por otro, por la llegada de estudiantes de origen migrante que, en algunos casos, no habla la lengua de aprendizaje y suele tener "menor nivel educativo".

A estos dos fenómenos se suman el aumento de la pobreza infantil, la crisis de la vivienda y "el porcentaje de alumnos que llegan con hambre a la escuela". En este sentido, Gortázar considera que "hay una cuestión que tiene que ver con la infancia y va más allá de la problemática de otros países".

Hay una cuestión que tiene que ver con la infancia y va más allá de la problemática de otros países

Las diferencias entre comunidades

Sobre los resultados de las diferentes regiones, Gortázar ha señalado que los buenos resultados de Madrid se explican más por su condición de "polo de atracción de talento" en todos los terrenos que por sus políticas educativas, caracterizadas por una menor inversión.

Sí se ha mostrado sorprendido, en cambio, por la importante caída registrada en algunas comunidades del norte de España, como Euskadi, Asturias o Castilla y León. Frente a ello, ha destacado la mayor resiliencia de algunas regiones del sur, como Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía. "Igual hay que ir a Castilla-La Mancha para ver qué han hecho estos años mejor", ha apuntado.