La cocaína que se vende en España es más pura que nunca y los expertos alertan del riesgo: "No habíamos visto estos niveles"

La cocaína que circula actualmente en España ha experimentado un importante aumento de su pureza. Y eso paradójicamente no quiere decir quer sea menos peligrosa.

La sobreproducción en los países de origen ha provocado que llegue a Europa con concentraciones que pueden alcanzar el 70% o el 80%, frente al 30% o 40% que podía presentar una muestra habitual hace años.

Así lo ha explicado Claudio Vidal, director estatal de Energy Control, en una entrevista en 'Por fin', donde ha advertido de los riesgos asociados a esta evolución. "Va llegando una cocaína con unos niveles de pureza que no habíamos visto prácticamente nunca", ha señalado.

Del 30%-40% de pureza al 70%-80%

Detrás de este cambio se encuentra, según Vidal, la sobreproducción de cocaína registrada en los países productores. Una mayor disponibilidad ha permitido que la droga que alcanza el mercado europeo presente concentraciones mucho mayores sin que se haya producido un incremento equivalente de su precio.

"Si hace años podíamos hablar de una muestra típica de cocaína que pudiera tener un 30% o 40% de cocaína, ahora puede ser del 70% o del 80% de pureza, vendiéndose al mismo precio o ligeramente inferior", ha explicado.

Que exista una mayor concentración de cocaína, sin embargo, no significa que el producto sea más seguro. Vidal ha advertido de que una mayor pureza incrementa la exposición a los efectos propios de la sustancia, algo especialmente preocupante entre quienes mantienen un consumo habitual o han desarrollado una adicción.

¿Por qué se adultera la cocaína?

El experto también ha desmontado una de las ideas extendidas alrededor de la adulteración de la droga. El objetivo de quienes la cortan no es necesariamente conseguir que genere una mayor adicción, sino fundamentalmente obtener un beneficio económico.

"La adulteración obedece fundamentalmente a motivos económicos y es una cuestión de fraude", ha señalado Vidal. En algunos casos se incorporan otras sustancias para enmascarar la menor cantidad de cocaína, imitar determinados efectos o contrarrestar algunos de los provocados por la sustancia principal.

Energy Control ha observado, no obstante, que la adulteración de la cocaína ha descendido durante los últimos años coincidiendo precisamente con el incremento de su pureza. Pese a ello, continúan apareciendo adulterantes que pueden añadir riesgos propios a los ya asociados al consumo de cocaína.

El riesgo añadido de mezclar cocaína y alcohol

Vidal ha llamado también la atención sobre otro factor especialmente relevante en España: la combinación de cocaína y alcohol. Ambas sustancias están estrechamente vinculadas a entornos recreativos y al ocio nocturno, lo que favorece su consumo conjunto.

Según ha explicado, muchas personas realizan esta combinación sin ser plenamente conscientes de sus consecuencias. "Precisamente esta combinación lo que está haciendo es aumentar también riesgos, especialmente de tipo cardiovascular", ha advertido.