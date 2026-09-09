Felipe VI y Letizia asisten al funeral de Harald V de Noruega en Oslo junto al resto de la realeza europea

Los reyes Felipe VI y Letizia han viajado a Oslo para acompañar a pie el féretro del rey Harald V de Noruega desde el Palacio Real hasta la Catedral, lugar donde se celebrará un funeral en su honor. Los Reyes de España integran un cortejo en el que también figuran miembros de otras casas reales acompañados, además, por cuerpos de seguridad de Noruega.

Del recorrido del funeral, cabe destacar que se encontraban a pie los portadores del féretro, ayudantes de campo del rey, y luego la familia del monarca fallecido: el rey Haakon VIII, la princesa heredera Ingrid Alexandra, su hermano, el príncipe Sverre Magnus, y la princesa Marta Luisa, hermana mayor del nuevo monarca. No obstante, la nueva reina consorte Mette-Marit, a quien se le trasplantó un pulmón en junio, y la viuda, la reina Sonia, cubren el recorrido en coche.

El monarca español, que es uno de los seis padrinos de la princesa heredera Ingrid Alexandra -una lista de padrinos en la que se incluye también a la princesa Marta Luisa; el rey Federico X de Dinamarca, la princesa heredera Victoria de Suecia y la abuela materna de la noruega- ha acudido al funeral junto a la reina Letizia y la reina emérita, Sofía de Grecia. La monarquía española figura en una amplia lista de invitados de la realeza extranjera así como de dirigentes políticos.

El rey Felipe VI y la reina Letizia durante el funeral del rey Harald V en Oslo, Noruega | Getty

El funeral del monarca noruego

El programa del funeral de Harald V, fallecido el pasado 28 de agosto, tiene una duración preista de tres horas. Un funeral que será oficiado por el cabeza de la Iglesia Nacional Luterana. A su finalización, el féretro se trasladará en procesión a la capilla de Akershus, donde se celebrará una ceremonia privada para la familia más próxima. En esta ceremonia participarán alrededor de 450 invitados y será en el Ayuntamiento de Oslo.

Más tarde, el nuevo rey de Noruega, Haakon VIII, y su familia, saldrán al balcón para saludar a la ciudadanía noruega y continuarán con una recepción para los invitados extranjeros.

En un comunicado en su perfil de X, la Casa Real ha comunicado que, durante el día del funeral, la bandera del Palacio Real se encontrará ondeando a media asta como señal de duelo y en homenaje al nuevo monarca.