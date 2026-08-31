Funeral del rey Harald: así será la despedida en la Catedral de Oslo

La familia real noruega y miles de ciudadanos acudieron este domingo, 30 de agosto, a los servicios religiosos que se celebraron en iglesias y catedrales del país para honrar al rey Harald V, fallecido el viernes a los 89 años.

"Una familia ha perdido a su padre, abuelo, marido y suegro. Nuestros pensamientos están ahora con ellos en su duelo. Nuestro país ha perdido a un rey muy querido por el pueblo", afirmó el preboste Øyvind Stabrun al dar inicio a la misa en la iglesia en la localidad de Asker, a unos 20 kilómetros al suroeste de Oslo, donde la familia real estuvo presente.

La familia real, presente en la iglesia de Asker

En la primera fila se encontraban el rey Haakon VIII, la reina Sonia, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. Por otro lado, la reina Mette-Marit no participó en la misa al estar todavía convaleciente tras el trasplante de pulmón al que se sometió el pasado mes de junio. En su lugar, estuvo presente su hermano, Espen Høiby.

Unas 500 personas, a pesar de hacer cola, tuvieron que quedarse finalmente fuera de la iglesia, ya que la capacidad máxima de esta es de 400 personas. También se formaron largas filas en la Catedral de Oslo y otros templos.

El primer ministro noruego en la catedral de Oslo

En la misa celebrada en la Catedral de Oslo participaron entre otras autoridades, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente del Parlamento (Storting), Masud Gharahkhani, además de varios miembros del Gobierno, diputados y representantes de distintos ámbitos de la sociedad noruega.

En declaraciones a la radiotelevisión noruega NRK tras la ceremonia religiosa, el primer ministro destacó la importancia de la Catedral de Oslo para la familia real.

"La catedral ha sido escenario de muchos encuentros con el rey Harald, por lo que fue una experiencia conmovedora estar allí sin él. Allí se casó el rey, allí se casó el príncipe heredero, que ahora es rey, y allí daremos al rey su último descanso, la semana que viene no, la otra", declaró.

El funeral de Harald y su procedimiento

El rey Harald V será despedido el próximo 9 de septiembre con un funeral que tendrá lugar en la Catedral de Oslo, tras el cual sus restos serán trasladados a la cripta del castillo de Akershus.

La comitiva fúnebre estará encabezada por el presidente de la Iglesia noruega, Olav Fykse Tveit, y en ella participará la obispa de Oslo, Sunniva Gylver, según ha informado el diario noruego "VG", añadiendo a su vez que el día del funeral el monarca será recordado con un minuto de silencio en todo el país que dará comienzo a las 13:00 horas (hora local), dando paso al inicio del acto.

Según lo previsto, la jornada comenzará con un momento privado en la capilla del Palacio Real y, seguidamente, se abrirá la puerta principal y se dispararán 21 cañonazos desde el castillo de Akershus. Después de esto, el féretro real será trasladado en procesión hasta la catedral, acompañado de sus familiares y representantes del sector público noruego.

Concluida esta ceremonia, tendrá lugar una nueva procesión hasta el castillo de Akershus, donde se celebrará otro acto privado para la familia del monarca fallecido, la realeza europea y algunos jerarcas noruegos.

Finalmente, el rey Harald será enterrado en la cripta del castillo, las banderas a media asta de todo el país serán izadas a máxima altura y el buque real "Norge" emitirá la señal de un silbato para indicar que el antiguo rey ha dejado al pueblo noruego.