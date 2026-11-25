El Gobierno ha aprobado nuevas restricciones a los productos alternativos al tabaco convencional mediante un Real Decreto que contempla la prohibición de los sabores distintos del tabaco en los cigarrillos electrónicos, incluido el mentolado, y establece un límite de cuatro miligramos de nicotina por bolsa para los productos de nicotina oral.

La medida, impulsada por el Ministerio de Sanidad, busca reforzar la protección de la salud pública y reducir el atractivo de estos productos entre los menores. Sin embargo, su aprobación ha abierto un debate sobre las consecuencias para los consumidores adultos, la viabilidad de miles de pequeños negocios y la eficacia de las restricciones para controlar el acceso de los adolescentes a estos dispositivos.

La decisión, que según las informaciones publicadas no fue explicada específicamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, también ha suscitado interrogantes sobre la evaluación de su impacto económico y sanitario.

Los menores, una de las principales cuestiones pendientes

La protección de los adolescentes constituye uno de los principales argumentos para restringir los sabores de los cigarrillos electrónicos, considerados un posible factor de atracción para quienes todavía no consumen nicotina.

No obstante, el sector advierte de que la regulación de los productos debe ir acompañada de mayores controles sobre los canales de venta. En particular, señala la comercialización a través de bazares, establecimientos no especializados y plataformas digitales, donde pueden existir dificultades para verificar la edad de los compradores y garantizar la procedencia de los dispositivos.

Las asociaciones afectadas consideran que, sin un refuerzo de las inspecciones y de los mecanismos de control, las restricciones podrían resultar insuficientes para impedir que los menores continúen accediendo a productos comercializados fuera de los canales autorizados.

La evidencia científica y las alternativas al cigarrillo

La reforma también plantea interrogantes sobre sus efectos entre los fumadores adultos que utilizan cigarrillos electrónicos como alternativa al tabaco convencional.

La evidencia científica distingue entre los riesgos del cigarrillo combustible y los de los dispositivos electrónicos, que tampoco están exentos de efectos perjudiciales. Una revisión sistemática de Cochrane concluye que los cigarrillos electrónicos con nicotina pueden aumentar las probabilidades de abandonar el tabaco frente a las terapias tradicionales de sustitución de nicotina, como los parches o los chicles.

Además, investigaciones difundidas por la Escuela de Salud Pública de Yale han encontrado asociaciones entre el uso de determinados sabores y el abandono del cigarrillo convencional entre adultos.

Estos resultados no eliminan los riesgos del vapeo, pero introducen una cuestión relevante: hasta qué punto la prohibición generalizada de sabores podría afectar a quienes utilizan estos dispositivos para sustituir el tabaco combustible.

Las asociaciones del sector temen que algunos consumidores regresen al cigarrillo tradicional o busquen productos en otros mercados, aunque todavía no existen datos que permitan cuantificar ese posible desplazamiento.

Preocupación por el cierre de tiendas y la pérdida de empleo

Las consecuencias económicas constituyen otro de los principales puntos de debate. Según las estimaciones del sector, aproximadamente el 90 % de las ventas de cigarrillos electrónicos correspondería a productos con sabores, por lo que su prohibición afectaría a una parte sustancial de la actividad de las tiendas especializadas.

La documentación sectorial también sitúa en unos 4.630 empleos equivalentes a tiempo completo la actividad directa, indirecta e inducida vinculada a este mercado. Aunque estas cifras requieren contrastarse y no representan una previsión de puestos de trabajo perdidos, reflejan la preocupación de pequeños empresarios y autónomos ante la necesidad de adaptar sus negocios.

El impacto podría ser especialmente significativo para los establecimientos independientes, que cuentan con menor capacidad de diversificación que las grandes compañías del sector.

También será necesario evaluar las posibles consecuencias sobre el empleo femenino en las actividades vinculadas a la comercialización y distribución de estos productos.

El riesgo de impulsar el mercado ilegal

Otra de las preocupaciones es el posible desplazamiento de parte de las ventas hacia canales no regulados. Las asociaciones empresariales advierten de que los consumidores que dejen de encontrar determinados productos en establecimientos legales podrían recurrir a plataformas extranjeras o circuitos de comercialización irregulares.

Este escenario plantearía dificultades adicionales para supervisar la calidad y trazabilidad de los productos, además de posibles consecuencias para la recaudación fiscal.

No obstante, el impacto dependerá del comportamiento de los consumidores, de las alternativas disponibles y de la eficacia de los mecanismos de vigilancia.

La nueva regulación abre así un debate sobre cómo compatibilizar la prevención del consumo entre menores con las necesidades de los fumadores adultos y la continuidad del comercio especializado.

La evolución del consumo juvenil, los hábitos de los fumadores y la actividad de los establecimientos afectados serán determinantes para comprobar si las restricciones alcanzan sus objetivos sanitarios sin generar consecuencias económicas o comerciales no deseadas.