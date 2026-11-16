Qué es la agranulocitosis, la reacción adversa asociada al Nolotil que ha provocado la muerte de nueve personas en Alicante

Una investigación presentada en el 71ª edición del Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) ha desvelado que, entre 2016 y 2017, nueve personas murieron en Alicante como consecuencia de una reacción adversa grave al metamizol, el principio activo del Nolotil, tal y como ha informado El País, que ha tenido acceso al informe.

De las nueve personas fallecidas, siete eran originarias del Reino Unido y dos de España. El informe, presentado por responsables del Hospital Frances de Borja de Gandía, detalla que la investigación se centró en cinco departamentos de salud y descubrió que todas las muertes se debieron a una "agranulocitosis por metamizol", una afección en la sangre que provoca la disminución de los glóbulos blancos.

Mayor incidencia en pacientes británicos que en españoles

Según el estudio, 41 pacientes fueron hospitalizados por esta afección. De ellos, 26 eran del Reino Unido y 11 de España. Para la investigación, los investigadores cruzaron las bases de datos de las altas hospitalarias con los datos de consumo de Nolotil en mayores de 45 años y revisaron las historias clínicas para asegurarse de que habían tomado metamizol 30 días antes del ingreso.

Los resultados demostraron, entre otras cosas, que la agranulcitosis afectaba mucho más a los británicos que a los españoles. Según el estudio, por cada 100.000 dosis diarias definidas, 39,8 casos eran de personas británicas y solo 0,33, españolas. Si bien, desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) han cuestionado los resultados porque, a su juicio, el informe presenta "importantes limitaciones metodológicas", según han explicado a El País.

Qué es la agranulocitosis y principales síntomas

La agranulocitosis es una disminución muy severa de los granulocitos, un tipo de glóbulos blancos entre los que se encuentran los neutrófilos, que se encargan de defender al organismo frente a las infecciones. Si lo normal es que haya entre 1.500 y 1.700 células por microlitro, en casos de agranulocitosis descienden por debajo de 500. Esta reacción se produce por una reacción adversa a medicamentos como el metamizol, principal componente del nolotil.

La agranulocitosis puede aparecer tras una infección de garganta acompañada de fiebre, que avanza con rapidez debido al bajo nivel de defensas. En los casos más severos puede llegar a producirse una sepsis. Desde la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recuerdan la importancia de prestar especial atención a llagas en la boca, las mucosas o genitales y advierten de que haber tolerado el Nolotil en ocasiones anteriores no significa que pueda ocurrir lo mismo en otras posteriores.

La AEMPS recomendó

Además, en 2018 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios aconsejó limitar el uso de metamizol a tratamientos cortos y extremar la precaución en personas mayores. De hecho, según esta nota, se recomendaba usar meamizol, incluido el Nolotil, en tratamientos de corta duración de máximo siete días de duración.

Si el tratamiento debía prolongarse, hacer controles hematológicos periódicos, incluida la fórmula leucocitaria. Vigilar signos compatibles con agranulocitosis, como fiebre persistente, dolor de garganta, infección, malestar general, lesiones dolorosas en boca o nariz, hematomas, sangrado, palidez o deterioro inesperado del estado general, así como interrumpir el tratamiento y consultar urgentemente si aparecen esos síntomas.