Un robot opera por primera vez en España y Portugal una válvula del corazón sin abrir el esternón

El Hospital Memorial Publio Cordón, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), ha realizado las primeras intervenciones de cirugía cardíaca asistidas por el robot da Vinci 5 en España y la península ibérica. En concreto, el equipo médico ha reparado la válvula mitral de dos pacientes sin necesidad de abrir el esternón.

Las operaciones, realizadas esta semana, han sido dirigidas por el doctor Javier Gallego Poveda, director de la Unidad de Cirugía Cardíaca Robótica y Mínimamente Invasiva del hospital. Ambos pacientes evolucionan favorablemente bajo seguimiento del equipo médico.

Pequeñas incisiones en el costado

En lugar de sustituir la válvula por una prótesis, los cirujanos han reparado la válvula mitral de los propios pacientes. Para ello, han accedido al corazón a través de pequeñas incisiones en el costado, evitando la esternotomía, la apertura del esternón que se practica en la cirugía cardíaca convencional.

El sistema da Vinci 5 permite al cirujano trabajar desde una consola con una visión tridimensional y ampliada del interior del tórax. Desde allí controla los brazos robóticos y unos instrumentos articulados capaces de realizar movimientos muy precisos.

La cirugía cardíaca robótica se practica todavía en un número reducido de centros europeos. Según el último registro europeo publicado, entre 2016 y 2019 solo 27 centros contaban con actividad en este campo en todo el continente, principalmente en Bélgica y Países Bajos.

El sistema da Vinci 5 recibió a finales de septiembre el marcado CE para realizar procedimientos de cirugía cardíaca en adultos en Europa. Hasta ahora, en España y Portugal se habían realizado intervenciones robóticas con generaciones anteriores de esta plataforma.

Una técnica que no sirve para todos los pacientes

Evitar la apertura del esternón puede reducir el impacto físico de la intervención y favorecer una recuperación más rápida en pacientes seleccionados. Sin embargo, los especialistas recuerdan que no todos los enfermos son candidatos a esta técnica.

La indicación depende de la anatomía, del tipo de enfermedad valvular y del estado general de cada persona. Además, como ocurre en cualquier cirugía mínimamente invasiva, los médicos pueden convertir la intervención en una operación convencional si la seguridad del paciente lo requiere.

«Estos dos casos son el resultado de un trabajo en cirugía cardíaca mínimamente invasiva que iniciamos en 2014 y de la cirugía cardíaca robótica que desarrollamos desde 2022», explica el doctor Gallego Poveda, que destaca la experiencia acumulada por su equipo en países como China, Brasil, Dinamarca y Portugal.

El especialista subraya que la tecnología es solo una parte del proceso. «La plataforma aporta una visión y un control de los instrumentos excelentes. Pero la tecnología, por sí sola, no opera: detrás de cada intervención hay un equipo especializado, experiencia y una planificación rigurosa», afirma.

La cirugía cardíaca asistida por robot puede utilizarse también, en casos seleccionados, para intervenir otras válvulas del corazón, realizar determinados procedimientos coronarios, cerrar defectos cardíacos o extirpar tumores cardíacos.