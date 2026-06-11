Por primera vez en una década cae el número de desplazados forzosos por el retorno de sirios, afganos o sudaneses

Los retornos registrados el año pasado son los segundos más numerosos desde que existen registros, hace 6 décadas: en 2025, un total de 14,7 millones de personas regresaron a sus casas y, entre ellos, 4,4 millones de refugiados en otros países, algunos de manera voluntaria, como los sirios, y otros bajo presión y de manera precaria como los sudaneses o los afganos.

ACNUR señala que esta caída en el número de desplazamientos es algo que no se veía desde hace una década, aunque reconoce que siguen siendo “datos inaceptablemente altos”.

Muchos sirios han regresado tras 13 años de guerra y la caída de Bashar Al Asad

En este sentido, la portavoz de ACNUR -Paula Barrachina- admite que “muchos de los retornados volvieron de manera forzada a lugares donde la guerra no ha terminado, no tienen servicios básicos y hay situaciones de dependencia humanitaria grandes. Y hay violaciones de los derechos humanos, como pueden ser las devoluciones que se han producido desde Irán o Pakistán hacia Afganistán (con el gobierno de los talibanes en el poder).

El informe anual de ACNUR revela que el año pasado una de cada 70 personas en el mundo estaba desplazada, y el 38% de ellos eran menores.

7 de cada 10 los refugiados permanecen atrapados en el exilio durante años

Años o décadas enteras atrapados en el desplazamiento sin una perspectiva real. El 70% de los desplazados tienen que soportar un desplazamiento prolongado, muchos de ellos viviendo por debajo del umbral de la pobreza -según los datos de 2025- que reflejan además una caída a la mitad de los programas de reasentamiento en el mundo.

“La ayuda humanitaria salva vidas, pero no puede ser el destino final ni permite a los desplazados las riendas de su futuro”, recuerda Braham Salih, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

El silencio de la comunidad internacional sobre Sudán: la peor crisis de desplazados del mundo

En estos momentos la peor crisis de desplazados sigue localizándose en Sudán, país africano donde se libra una guerra devastadora que ha convertido a uno de cada tres sudaneses en desplazados forzosos, con más de 12 millones de personas obligadas a huir en medio de la extrema violencia. Paula Barrachina lamenta el silencio de la comunidad internacional y recuerda que, muy de cerca, le sigue la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania con más de 5 millones de refugiados por el mundo, el 95% en países europeos.

Y como nota positiva, en 2025 al menos 46.000 personas apátridas obtuvieron la ciudadanía en 24 países.

ACNUR se ha marcado como objetivo reducir a la mitad, de aquí a 2035, el número de refugiados atrapados en situaciones prolongadas de desplazamiento y que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir.