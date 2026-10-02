ACNUR alerta de que casi 6 millones de menores refugiados siguen sin escolarizar en el mundo

Según el informe “Caminos hacia el futuro: Educación, oportunidad y autosuficiencia” de ACNUR, el 44% de los niños y niñas refugiados (unos 5,8 millones) continúan sin escolarizar por la caída de la financiación. Y la educación Secundaria sigue siendo uno de los principales desafíos.

Aunque a finales de 2025 el 65% de los menores refugiados en edad de cursar primaria sí que van a la escuela, cuando hablamos de educación secundaria la tasa se desploma hasta el 32%, con especial impacto en las niñas por culpa -sobre todo- de la pobreza o el matrimonio infantil. "Aunque niñas y niños asisten a primaria en proporciones muy similares, la brecha se amplía considerablemente en secundaria, ya que la pobreza, los riesgos para su protección, el matrimonio precoz y otras presiones hacen que un número cada vez mayor de chicas adolescentes abandone los estudios", advierte el informe.

Entre los países más afectados por esta laguna educativa: Siria, Afganistán, Ucrania, Sudán o Venezuela

ACNUR advierte de que los recortes amenazan con revertir, incluso décadas, los avances logrados en los últimos años. Y defiende que la educación no es solo una herramienta de aprendizaje, sino también de protección para toda una generación de jóvenes que han visto interrumpidas sus vidas por los conflictos, las guerras o el cambio climático.

El alto comisionado de ACNUR, Barham Salih, avisa: "en un momento de fuerte presión sobre la financiación humanitaria y la ayuda al desarrollo, los recortes en educación amenazan con revertir décadas de inversión colectiva y privar de oportunidades a toda una generación de jóvenes". Por eso le exigen a la comunidad internacional que proteja la financiación destinada a la educación de una población tan vulnerable.