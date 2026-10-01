Se suspenden temporalmente las ejecuciones en Tennessee tras el caso de Christa Pike, la mujer que ha sobrevivido a dos inyecciones letales

El gobernador del estado de Tennessee (EE. UU.), Bill Lee, anunció una suspensión temporal de las ejecuciones previstas para este 2026 después de que Christa Pike, condenada a muerte, sobreviviera este miércoles dos dosis letales durante su ejecución.

"Llevar a cabo las sentencias impuestas de forma legal está entre las responsabilidades más importantes del Estado y el pueblo de Tennessee espera que se haga de manera no solo legal y constitucional, sino también efectiva", reflexionó Lee en un comunicado recogido por los medios locales.

Se abre una investigación

El gobernador pidió una investigación "exhaustiva" de la ejecución fallida de Pike y frenó el resto de ejecuciones que se iban a llevar a cabo en el estado este año. Según el Centro de Información de la Pena de Muerte, en Tennessee estaba prevista la ejecución de Gary Wayne Sutton el próximo 3 de diciembre.

Una ejecución inconclusa

Los testigos describieron un procedimiento mucho más prolongado de lo previsto. Pike permaneció despierta durante buena parte de la primera fase, habló con funcionarios y cantó junto a su guía espiritual, quien permaneció a su lado durante el proceso.

La primera cortina que separa a los testigos del lugar de la ejecución se cerró alrededor de las 19:46 hora local (00:46 GMT), pero volvió a abrirse tres minutos después.

Los periodistas observaron entonces que Pike seguía respirando y que su guía espiritual regresaba a la habitación y, poco después, comenzó una segunda ronda de administración del fármaco.

Tras esa segunda tanda, los testigos volvieron a escuchar respiración, fuertes ronquidos y también observaron movimientos de cabeza y cuello y, en un momento, Pike levantó la cabeza mientras permanecía sobre la camilla.

La cortina se cerró nuevamente alrededor de las 20:05 y los periodistas continuaron escuchando su respiración hasta que fueron obligados a abandonar la zona, aproximadamente a las 20:53.

Un escenario incierto

La periodista Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, explicó durante una conferencia posterior que el protocolo de Tennessee contempla una primera administración de pentobarbital y una segunda tanda si la primera no produce el efecto esperado.

El procedimiento establece el uso de cuatro jeringas, dos de ellas con 50 mililitros de pentobarbital, y permite repetir la administración, pero la periodista señaló que las instrucciones no especifican qué ocurre si una persona permanece con vida después de recibir ambas tandas, una situación que los periodistas calificaron de extraordinaria.

Los testigos también vieron posteriormente salir una ambulancia de la prisión con las sirenas encendidas, aunque no pudieron confirmar quién viajaba en ella. Hasta el momento, tampoco han podido determinar si el fallo estuvo relacionado con la administración del fármaco, con el acceso intravenoso u otro problema durante el procedimiento.

Casi 30 años en el corredor de la muerte

Pike llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee tras ser condenada a muerte en 1996 por un asesinato y se iba a convertir en la primera mujer ejecutada en este estado en 200 años.

El Tribunal Supremo levantó este mismo miércoles una suspensión de la ejecución dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones, dejando nuevamente vía libre al Estado para aplicar la pena capital.

Testigos pudieron escuchar la respiración de Pike durante casi una hora después de haber recibido las inyecciones, antes de ser obligados a abandonar el lugar, en un episodio para el que, según los propios periodistas presentes, el protocolo de Tennessee no parece establecer qué hay que hacer.

Según un comunicado de los abogados de Pike, recogido por medios locales, la mujer está recibiendo tratamiento en un hospital, pero desconocen su estado de salud.