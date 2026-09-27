La Asamblea General de la ONU, entre amenazas de destrucción y discursos "marcianos": "Ha evidenciado su lento y progresivo declive"

La Asamblea General de Naciones Unidas ha dejado esta semana una imagen de división y pérdida de influencia, marcada por los agresivos discursos de algunos de sus líderes, como Donald Trump, que, directamente, amenazó a Irán con "aniquilar" la República Islámica desde la tribuna.

"¿Debo cerrar un trato con Irán que les permita reconstruir y crear un país más grande de lo que jamás ha sido hasta ahora? ¿O debo aniquilar la República Islámica? Haciéndolo muy rápido para que no puedan atacar a más personas ni a más países. Llevarlos al infierno para que no tengan más oportunidades ni esperanzas de ver crecer a futuras generaciones. Creo que llegaremos a un acuerdo después de las elecciones porque para ellos no tendría ningún sentido no hacerlo", aseguró el presidente estadounidense durante su discurso.

El discurso de Trump evidencia la "poca relevancia" de la ONU

Fernando Arancón analiza en El Orden Mundial de Julia en la Onda, con Mari Carmen Juan, cómo Trump les ha vuelto a decir a los iraníes que "o puerta grande o enfermería" y cómo se han visto, en muchos de estos discursos, "baile de sillas" porque otras delegaciones se levantaban y se iban.

Todo esto, según el experto internacional, es lo que evidencia claramente "lo poco relevante" que ha sido este año la Asamblea de las Naciones Unidas y del "lento y progresivo declive" que lleva: "Trump ejemplifica muy bien esto porque, al final, es en el lugar de la paz, de la negociación, de la diplomacia mundial, donde hace estos alardes de fuerza y amenaza de destrucción".

"Ha sido una cosa totalmente marciana" porque Trump no ha sido el único. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó a decir en la tribuna que no se le podía "silenciar" y que "Israel no cometió un genocidio", sino que Israel "evitó un genocidio". Arancón asegura que esto, sumando las palabras de Delcy Rodríguez agradeciendo a Trump el cambio en Venezuela o Emmanuel Macron quejándose de la situación, pone de manifiesto que hemos presenciado una Asamblea General "bastante extraña" por el "clima" y por lo "chocante" de dar este tipo de discursos en la ONU.

Tregua comercial entre EEUU y China

En paralelo, Estados Unidos y China parecen buscar una tregua en su guerra comercial y tecnológica, lo que se ve en las palabras que Trump dedicó a Xi Jinping, en un gesto que Fernando Arancón interpreta como un intento de "acercamiento" y de rebajar la tensión entre ambas potencias.

"Jinping va a ser la única persona de la que Trump haya hablado bien porque tuvo muy buenas palabras", explica el experto. De las palabras del presidente estadounidense se deduce que "está buscando cierto acercamiento" con China, que, desde luego, "no supone una solución a la guerra económica y tecnológica abierta desde el primer mandato de Trump", pero sí supone una "prórroga": "Estados Unidos y China están buscando cierta relajación en la guerra económica que tienen".