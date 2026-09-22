Delcy Rodríguez saluda a Pedro Sánchez en plena Asamblea de la ONU y acuerdan seguir dialogando por Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han aprovechado la Asamblea General de la ONU para saludarse y mantener una conversación.

El encuentro se ha producido en medio del pleno cuando Delcy Rodríguez se ha levantado de su asiento y ha acudido al lugar donde se encontraba el líder del PSOE. En imágenes difundidas de ese momento en las redes sociales se observa cómo la presidenta venezolana recorre toda la sala para dirigirse a Sánchez. El vídeo lo ha captado la periodista Patrícia Vasconcellos.

Allí, ambos han mantenido un cariñoso encuentro donde la presidenta de Venezuela le ha pedido a Sánchez seguir dialogando sobre el futuro de Venezuela.

Según fuentes de Moncloa, la sustituta de Nicolás Maduro al frente del Gobierno venezolano le ha solicitado que ambos sigan hablando sobre la situación en el país sudamericano, a lo que el presidente ha respondido que "por supuesto", que España está "comprometida con el futuro de la región".

Primera conversación cara a cara

Se trata de la primera conversación cara a cara que mantienen, ya que hasta ahora solo ha trascendido que han hablado en dos ocasiones telefónicamente desde que Rodríguez se hizo cargo de la presidencia del país en sustitución de Nicolás Maduro.

La primera de ellas fue el 9 de enero, en la que Sánchez expresó a la presidenta encargada venezolana el apoyo de España a una transición pacífica, dialogada y democrática en su país, y Rodríguez le planteó trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para España y Venezuela.

El 25 de junio pasado fue la segunda conversación, tras los terremotos sufridos por Venezuela. Sánchez ofreció la ayuda que fuera necesaria por parte de España y le trasladó la solidaridad con el pueblo venezolano y el afecto a las víctimas y sus familias.

A pesar de la conversación en el día de hoy, no está previsto que haya un encuentro entre Sánchez y Rodríguez en Nueva York. Aún así, está previsto que Delcy Rodríguez viaje a España el próximo mes de noviembre para participar en la Cumbre Iberoamericana tras la invitación del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

Delcy se reunirá con Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunirán este martes por primera vez en persona tras más de ocho meses de la operación militar en la que fue capturado Nicolás Maduro.

Rodríguez, quien hace menos de un año, en octubre de 2025, alertaba de una "amenaza guerrerista" de Estados Unidos en contra de Venezuela para "robar" sus enormes recursos, llegó a Nueva York este lunes para participar en la Asamblea General de la ONU.

Y es que ambos países acordaron el pasado mes de marzo restablecer formalmente sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, un anuncio que representó un paso contundente en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas.