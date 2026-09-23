Delcy Rodríguez y Trump celebran un encuentro "histórico" a escasos kilómetros de la cárcel donde se encuentra Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han celebrado este martes un "histórico" encuentro a puerta cerrada al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York, en el que constituye el primer cara a cara entre ambos líderes desde la llegada de Rodríguez a Miraflores.

Rodríguez ha explicado en sus redes sociales que "hemos sostenido una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral entre nuestros países y el avance de una agenda de cooperación en áreas estratégicas como energía, minería, seguridad".

La líder venezolana agradeció a Trump su "respaldo al proceso de reinserción" de Venezuela en los "espacios multilaterales", ejemplificada en la presencia de la mandataria en este gran encuentro internacional, del que no participaba ningún presidente venezolano desde 2018.

Un logro para la diplomacia venezolana

"Ayer estuvo el diablo aquí, en este lugar, huele aún a azufre", declaraba Hugo Chávez en 2006 en la ONU. Unas palabras alejadas de las que escribía hace apenas unas horas la mandataria venezolana en sus redes sociales: "Conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral", mantenía Delcy Rodríguez.

De hecho, está previsto que la mandataria pronuncie su discurso este jueves ante el pleno del organismo internacional, donde continuará elogiando la gestión de Trump.

Además de ambos mandatarios, participaron el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

El encuentro se celebró a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, a diferencia de otras reuniones mantenidas por Trump en Nueva York, como la que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Nicolás Maduro, a escasos kilómetros de Trump y Delcy

La cita se produjo poco después del controvertido acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina donde Nicolás Maduro permanece recluido, acusado de narcotráfico.

Se trata del primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.