Matan a tiros a otros dos alumnos en Morelos dos semanas después del asesinato de Claudia Tacoronte

La tragedia vuelve a instalarse en México después de que dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) hayan sido asesinados a tiros en Cuernavaca, tal y como ha informado este domingo la Fiscalía General del estado.

El suceso se produce quince días después del feminicidio de la española Claudia Tacoronte, quien realizaba un intercambio académico en este estado del centro de México.

Según las autoridades, el ataque se produjo en la noche del sábado, cuando varios hombres armados dispararon contra los jóvenes en la avenida principal de la colonia Chulavista y, posteriormente, huyeron del lugar. La agresión ocurrió alrededor de las 21:30 horas y se ha saldado con dos fallecidos y una persona herida.

Aún no hay detenidos

Según fuentes policiales, las pesquisas avanzan pero aún no hay detenidos relacionados con el ataque y se desconoce el móvil. Por su parte, la UAEM ha confirmado que los fallecidos pertenecían a su comunidad y ha exigido una investigación pronta y exhaustiva.

La Fiscalía ha asegurado que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque por el momento no ha ofrecido más información sobre las circunstancias del doble asesinato ni sobre los posibles responsables.

Dos semanas después del asesinato de Claudia Tacoronte

Este nuevo asesinato se produce dos semanas después del crimen de Claudia Tacoronte, estudiante de 21 años que aterrizó en Morelos en agosto para una estancia en la UAEM.

La jueza vinculó a proceso por feminicidio a un hombre que habría atacado a la estudiante para robarle su teléfono. Sin embargo, esta no era la primera vez que sucedía algo de este calibre.

La comunidad universitaria ya había protagonizado protestas y un prolongado paro este año por los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, dos alumnas de 18 años asesinadas con pocos días de diferencia entre febrero y marzo.