Trump rechaza el plan de siete días propuesto por Irán para reabrir Ormuz: estas son las condiciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado el plan de siete días presentado por Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. "Hicieron una propuesta, pero la rechacé", ha dicho a los medios en los jardines de la Casa Blanca antes de subirse a su helicóptero.

"Quieren un acuerdo, lo cual está bien, pero ese no sería aceptable", ha añadido. A pesar del bloqueo, según el mandatario, Estados Unidos tiene "el control total" de Ormuz y cada día fluyen por el mismo "cantidades masivas de petróleo". El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha indicado que envió a Washington la propuesta a través de Qatar y que saldría adelante "si la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de un acuerdo".

¿En qué consiste la propuesta de Irán?

Según las explicaciones que ha dado Abaqchi durante su estancia en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU, el calendario de siete días empezaría al día siguiente de que Washington aceptara formalmente el plan. Cabe destacar que dentro de dos días la guerra cumplirá siete meses.

Entre las condiciones del plan destacan las siguientes:

Alto el fuego: un cese de las hostilidades durante siete días en Oriente Medio, incluido Líbano y Yemen.

un cese de las hostilidades durante siete días en Oriente Medio, incluido Líbano y Yemen. Fin del bloqueo naval estadounidense : Teherán exige que Washington levante el bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

: Teherán exige que Washington levante el bloqueo naval sobre los puertos iraníes. Fin de las sanciones al petróleo iraní: con esta medida, Irán recuperaría la normalidad de sus exportaciones petroleras.

con esta medida, Irán recuperaría la normalidad de sus exportaciones petroleras. Liberación de activos congelados: tienen un valor estimado de, al menos, 12.000 millones de dólares.

Estas medidas deberían aplicarse durante los primeros cuatro o cinco días del plan. Las siguientes, son los últimos pasos de la hoja de ruta:

Reapertura de Ormuz: siempre que las condiciones anteriores se hayan cumplido, el estrecho de Ormuz volvería a abrirse en el sexto día del calendario.

siempre que las condiciones anteriores se hayan cumplido, el estrecho de Ormuz volvería a abrirse en el sexto día del calendario. Negociaciones para un acuerdo final: el séptimo día comenzarían las conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre un acuerdo final que abordaría los asuntos que ambas partes acuerden negociar, como el programa nuclear iraní.

"La elección depende ahora de Estados Unidos. Irán no acepta la coerción, las amenazas ni la intimidación, e Irán no renunciará a sus derechos soberanos bajo presión", ha asegurado Araqchi, al tiempo que Trump ha compartido en Truth Social una imagen del estrecho de Ormuz rodeado con un círculo y con el nombre de "Trump strait (Estrecho de Trump)".

El ministro iraní ha presentado el plan como una hoja de ruta para poder aplicar los compromisos del memorando de entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos en junio, que quedó interrumpido cuando Trump lo dio por terminado tras unos supuestos ataques iraníes contra buques y petroleros en el estrecho de Ormuz.

Tras esto, Trump restableció el cerco naval contra Irán y reanudó los bombardeos contra el sur del país, e Irán respondió con ataques contra objetivos estadounidenses y buques que intentaban atravesar una ruta cerca de Omán protegida por Estados Unidos. Así las cosas, las negociaciones por un acuerdo de paz quedaron estancadas.