Una pelea entre dos pilotos en pleno vuelo activa por error el código de secuestro y el despliegue de aviones de las fuerzas israelíes

Un avión comercial de la aerolínea Flydubai que viajaba de Emiratos Árabes a Israel se ha visto obligado este miércoles a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí tras un "incidente" no especificado.

El aterrizaje se ha producido después de que el avión emitiera una alerta de emergencia que llevó a las autoridades israelíes a desplegar efectivos ante un potencial secuestro.

Según ha informado el Ministerio de Transportes israelí, se habría producido un "altercado entre la tripulación". Sin embargo, según apunta la prensa de Israel, el incidente tendría que ver con un enfrentamiento entre pilotos que habría acabado con un apuñalamiento.

"Flydubai puede confirmar que el vuelo FZ 1073 operado el 30 de septiembre entre el Aeropuerto Internacional de Dubai y el Aeropuerto Internacional de Ben Gurion sufrió un incidente durante su ruta", ha confirmado un portavoz de la aerolínea.

Una pelea entre pilotos

La compañía ha informado de que el avión logró aterrizar de forma segura en el aeropuerto de la ciudad de Tabuk, destacando que los pasajeros se encuentran a salvo y fuera de peligro. "La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación son nuestra máxima prioridad", han apuntado desde la aerolínea.

Según han indicado fuentes israelíes citadas por el diario 'The Times of Israel', la alerta por secuestro habría sido activada por error tras una presunta pelea entre los pilotos en la cabina. El incidente aún no ha sido confirmado y la aerolínea ya ha explicado que dará "más detalles" cuando se conozca la información al completo.

Tras la emisión de la alerta, el avión comenzó a perder altura y reducir su velocidad, lo que provocó el envío de Israel de aviones hacia la zona ante los temores de un secuestro. El país trato de contactar con la cabina y, ante la falta de respuestas y las dudas, decidió mandar al ejército.

Las investigaciones ya están en curso

Tal y como ha señalado uno de los pasajeros en su testimonio al diario israelí 'Jerusalem Post', el altercado se produjo cuando uno de los pilotos de la aeronave apuñaló al otro en pleno vuelo.

Medios israelíes no descartan que se pueda tratar de un incidente de seguridad, por lo que uno de los pilotos ya está siendo interrogado para averiguar si su objetivo era tomar el avión y estrellarlo con los pasajeros.

Las investigaciones preliminares sugieren que se pudo tratar de un intento de suicidio en el que el agresor pretendía estrellar el avión con más de 100 pasajeros a bordo. Según los testigos, la rápida intervención del copiloto y de varios pasajeros sirvió para contener la situación.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha informado en un comunicado que "la situación está bajo control", y que se están llevando a cabo "todas las medidas necesarias" para trasladar de forma segura a Israel a los pasajeros israelíes.

Por su parte, el Ejército de Israel ha remarcado que las reuniones incluyeron también a los jefes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la Fuerza Aérea y la Inteligencia israelí.