Cinco detenidos por "terrorismo" en Reino Unido cerca de una base aérea con presencia de tropas de EEUU

Cinco personas han sido detenidas en una operación "antiterrorista" en relación con un "incidente grave" en las inmediaciones de la base aérea de la Fuerza Aérea Británica de Fairford, que además cuenta con presencia de tropas de Estados Unidos. Los sospechosos están acusados de delitos recogidos en la Ley de Explosivos.

A través de un comunicado, la Policía de Gloucestershire ha informado de que "varias propiedades están siendo evacuadas en el área de Whelford tras la declaración de un incidente grave", sin añadir más detalles. "Seguimos colaborando con la Policía de Gloucestershire para mantener a la comunidad a salvo, mientras trabajamos para recabar pruebas", ha explicado la portavoz Vicki Evans.

Cerca de la medianoche, la Policía fue alertada de la presencia de "tres vehículos sospechosos" que se dirigían a la base de Fairford. Esos coches ahora están siendo examinados por artificieros militares, se ha creado un cordón de seguridad de 400 metros y 85 personas han sido evacuadas.

Desde marzo, EEUU tiene permiso para desplegar bombarderos en la guerra de Irán

La base aérea de Fairford ha sido usada recientemente para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto en Oriente Próximo. La base acoge estos bombarderos después de que el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, diera permiso a "acciones defensivas" por parte de EEUU en Reino Unido, algo muy criticado por Teherán.

Así las cosas, un portavoz del 501º Escuadrón de Apoyo al Combate de la Fuerza Aérea estadounidense, que tiene su base en Fairford, ha destacado la "rápida respuesta" y el "continuado apoyo" de las autoridades británicas. "La seguridad y protección de nuestro personal de la Fuerza Aérea, sus familias y las comunidades circundantes siguen siendo nuestra máxima prioridad", ha subrayado, antes de asegurar que no hay militares estadounidenses "implicados en el incidente".

Los teníamos bajo vigilancia desde hace mucho tiempo

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado que la detención ha sido fruto de "la colaboración" con Reino Unido y ha calificado de "fantástica" y "estupenda" la cooperación. Además, ha afirmado que ya habían investigado previamente a estas personas porque "querían hacer mucho daño a nuestro fuerte": "Los teníamos bajo vigilancia desde hace mucho tiempo y los hemos cazado".

Por su parte, un portavoz del Gobierno británico ha recalcado en declaraciones a la cadena de televisión BBC que el primer ministro, Andy Burham, está siendo informado de todo lo relativo al incidente. "Damos las gracias a los servicios de emergencia que han actuado con rapidez para detener a varios sospechosos y adoptar medidas para garantizar la seguridad de la comunidad", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "sería inapropiado hacer más comentarios mientras las investigaciones están en curso".