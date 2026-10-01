Qué pasó en el vuelo de Flydubai con destino a Israel: la certera actuación de los pasajeros que evitó un nuevo 11-S

Momentos de tensión fueron los que se vivieron en el día de ayer en el vuelo Flydubai en dirección a Israel. Cientos de pasajeros vieron su vida peligrar después de que el copiloto intentará hacerse con el mando del avión tras apuñar al piloto.

Inicialmente, las primeras hipótesis apuntaban a un posible enfrentamiento entre ambos pilotos sin ir a mayores. Durante el conflicto, el avión emitió una alerta de emergencia, lo que implicó que Israel desplegará varios efectivos. La aeronave aterrizó sin daños en Arabia Saudí, y a partir de ahí comenzó la investigación.

Aparentemente se trataba de un altercado entre la tripulación, pero acabó siendo algo mucho más grave. Las primeras pesquisas señalaron la posibilidad de un intento de atentado terrorista, algo que fue confirmado horas después por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Un terrorista oculto entre la tripulación

Tras el aterrizaje forzoso, la aerolínea explicó que todos los pasajeros se encontraban en buen estado y que no se habían sufrido daños. Lo que no se detalló es el acto heroico de varios pasajeros que acabaron deteniendo al terrorista.

En estos momentos, la investigación se está centrando en una supuesta infiltración del terrorista entre la tripulación con el objetivo de matar al piloto del avión, hacerse con el control del vuelo y estrellar la aeronave.

Tal y como ha explicado Jana Beris, periodista de esta casa, en Más de Uno, las autoridades tratan de averiguar si realmente se trató de un intento de atentado yihadista, según subrayó el ministro de defensa israelí, Israel Katz, y qué organización estaría detrás del ataque.

Los héroes de Flydubai

La historia sobre el vuelo Flydubai sería muy distinto si no hubieran intervenido varios pasajeros para evitar el incidente. Beris detalla que la participación de los pasajeros fue vital para evitar una fatalidad en el avión.

El ataque del copiloto provocó que se perdiera el control sobre la aeronave, perdiendo este altura y viendo reducida su velocidad. Ante el ataque, el piloto logró abrir la cabina y solicitar ayuda. Una llamada de socorro que permitió que tres pasajeros lograran reconducir la situación.

Uno de ellos se encargó de estrangular por detrás al atacante, mientras otro logró atarlo con los cables de los audífonos que estaban a bordo. El último de los participantes, un dentista, consiguió tratar al capitán malherido para que esté pudiera tomar el control del avión de nuevo y realizara el aterrizaje de emergencia. Además, la presencia de un piloto de reserva en el interior de la aeronave fue importante para evitar la catástrofe.

Sin embargo, más allá de la ayuda ofrecida, la clave del altercado fue la experiencia militar de los pasajeros. Jana Beris asegura que el servicio militar obligatorio que establece Israel para todos los ciudadanos fue determinante en la situación. Su actitud proactiva y su manera de proceder permitió que todos los allí presentes siguieran con vida.

Una catástrofe de grandes dimensiones

De haberse completado con éxito el atentado, las consecuencias habrían sido fatales. En el avión viajaban 174 pasajeros que hubieran perdido la vida a manos de un terrorista de origen omaní.

Según Jana Beris, el ataque habría obtenido una envergadura similar al ataque a las Torres Gemelas de Nueva York del 11 de septiembre. Ahora, las autoridades se encuentran trabajando en descubrir si se trató de un ataque yihadista o si Irán es el responsable del intento de atentado.

La justicia emiratí investiga el caso

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado este jueves la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si tuvo trasfondo terrorista el incidente del vuelo de Flydubai.

Según ha informado la agencia de noticias emiratí WAM, el fiscal general del país, Hamad Said, ha ordenado recabar pruebas para esclarecer las circunstancias del suceso, determinar sus motivos y averiguar si existió una "planificación previa o vínculo con actividades terroristas".

Asimismo, la entidad judicial ha aclarado que asume la competencia del caso porque la aeronave vuela bajo pabellón emiratí, lo que permite aplicar su legislación a los delitos cometidos a bordo aún estando en el extranjero.