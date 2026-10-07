El Sindicato de Inquilinas responde a María Jesús Montero: "Es una huelga contra el Gobierno, la oposición y el rentismo"

María Jesús Montero ha vuelto a la escena nacional pero, esta vez, para señalar -una vez más- a la oposición. En este caso, preguntada por el 'destinatario' de la huelga general de 24 horas anunciada por CCOO y UGT con motivo de la crisis habitacional que enfrenta el país, respondió que se convoca "contra la oposición". En este sentido, la portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha contestado a la exministra en La Sexta y ha afirmado que se trata de una huelga "contra el rentismo". "Es una huelga contra el rentismo, contra la carestía de la vida, contra el sistema", ha asegurado la portavoz.

Racu, en alusión a lo que dijo la diputada en el Parlamento de Andalucía, ha respondido afirmando lo que lleva manifestando desde el comienzo de las protestas: "Rentistas culpables, Gobierno responsable". Es por eso que cree que la vivienda está relacionada con los salarios y con los trabajos y que por eso los culpables de todo son los "partidos políticos, el Gobierno, la oposición y las empresas especuladoras", ya que ya no va "solo" de vivienda, sino que es una huelga desde abajo y contra el rentismo, un concepto que califica de "lacra".

"La huelga contra el sistema"

Tal como ha indicado la portavoz del sindicato, es una huelga en la que estarán todas las centrales sindicales, no solo CCOO y UGT. Además, asegura que "la calle lo quiere", ya que en muchos sitios, en los trabajos, en las casas o entre amigos "se está hablando de la huelga". Racu ha indicado que la oposición lleva días afirmando que la huelga influirá en la campaña electoral, pero lo que quieren hacer saber a la gente es que este paro "va más allá de los partidos políticos". "Se ha acabado el tiempo de los políticos", ha afirmado Racu.

Además, sobre las supuestas soluciones que ha dado el Gobierno, Valeria Racu ha querido hacer hincapié en que han sido uno de los factores causantes de la huelga, ya que "siempre estamos esperando a que lleguen soluciones, pero solo ponen medidas mediocres". "El Congreso está secuestrado por el rentismo: las izquierdas son incapaces de avanzar, las derechas están arrodilladas ante los especuladores, las ultraderechas usan el sufrimiento para dividir", ha asegurado la portavoz del Sindicato de Inquilinas.

La acampada de Sol y la respuesta a Ayuso

Sobre la acampada que aún se mantiene en Sol, Valeria Racu ha dicho que el sindicato suele participar en las asambleas que hacen y que, por el momento, van a continuar con las tiendas de campaña en la plaza. "Lo que queremos conseguir es un país donde las casas sean para vivir y no para especular", ha afirmado Racu.

Además, preguntada por su opinión sobre el tweet de Isabel Díaz Ayuso en el que afirmaba que la Puerta del Sol, desde el comienzo de la acampada, estaba viéndose vandalizada y la venta de los comerciantes cayendo en un 60%, Racu ha afirmado que ni la presidenta ni el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, "han pasado por la plaza". "Muchas personas se acercan y nos preguntan. Los vecinos llevaban años quejándose del turismo y de la suciedad y ahora están contentos de que la plaza se utilice para lo que es una plaza", ha respondido Valeria Racu. "Ayuso está muy alejada de lo que está pasando y la calle va a seguir apretando", ha respondido la portavoz del sindicato.

"Por primera vez se duchan"

Sobre las risas por parte de las Nuevas Generaciones del PP, quienes ironizaron con la lluvia del pasado martes en Sol afirmando que "por primera vez en días se duchan", la portavoz del Sindicato de Inquilinas ha tomado ese comentario con ironía recordando que "el humor forma parte de la lucha", aunque considera que esto demuestra que el punto en el que está la derecha es con una desconexión "de la realidad".

Frente a lo que califica como "bromas ridículas que no lograrán deslegitimar las protestas", la portavoz ha advertido que este movimiento no terminará en la acampada en Sol: "Vamos a la huelga general y, después de eso, vamos a por mucho más".