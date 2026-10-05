Por qué la Justicia no permite desalojar de momento la acampada de Sol: las razones del tribunal

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar "inmediatamente" la acampada por el derecho a la vivienda de la Puerta del Sol, como pedía de manera cautelarísima el Ejecutivo madrileño, presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Según la sección sexta de lo contencioso, aunque "concurren circunstancias de especial urgencia", la decisión no se puede adoptar "con las debidas garantías sin oír previamente a la Administración General del Estado".

Así las cosas, la Delegación del Gobierno ha considerado positiva la decisión del TSJM y ha reafirmado su compromiso con la seguridad ciudadana y el respeto al derecho fundamental de reunión. Según fuentes del organismo, la ley es "clara" y dice que las medidas de intervención tienen que ser graduales y proporcionadas a las circunstancias y que la disolución es el último recurso.

Lo último es la disolución

El criterio de la Delegación del Gobierno para actuar sigue los siguientes pasos: "Prevenir riesgos, proteger a las personas y el patrimonio y garantizar la convivencia y el ejercicio de los derechos, especialmente el de reunión". Por eso, "ninguna presión política" puede ser superior a los requisitos que fija la ley para limitar un derecho fundamental como el de reunión.

La Comunidad de Madrid había argumentado que la acampada estaba afectando al normal funcionamiento de la Administración autonómica, a actividades comerciales y turísticas y a actos del 12 de octubre. También ha señalado daños a la fachada de la Real Casa de Correos y actos vandálicos a la estatua del Oso y el Madroño.

En este sentido, la Comunidad reitera que es "una acampada ilegal" y que tienen de plazo hasta el 7 de octubre para alegar y que "esas cautelarísimas solicitadas se reconvertirán en cautelares", por lo que "el proceso judicial sigue su camino".

El Sindicato de Inquilinas insta a la huelga general

Los portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha anunciado que su organización está trabajando en la convocatoria de una huelga electoral que tendría lugar en noviembre: "Lo que ha aprendido el pueblo estos días es que la huelga general es la única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo. Gobierne quien gobierne".

En este sentido, ha denunciado que las Cortes han estado "secuestradas por el rentismo" y ha pedido a los políticos que concreten durante la campaña qué medidas van a incluir para mejorar la situación de la vivienda: "¿Vais a introducir medidas en materia de vivienda, las que está exigiendo el pueblo, las que está exigiendo la calle?"

Aunque todavía no hay fecha cerrada para la huelga general, Del Río ha confirmado que están en conversaciones con las centrales sindicales para confirmar la cita en los próximos días.