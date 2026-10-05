Sánchez mantiene su agenda del lunes mientras el PSOE se divide entre convocar elecciones o seguir con la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su agenda intacta mientras el resto de grupos parlamentarios y la propia ciudadanía esperan el anuncio sobre un adelanto electoral o no. Tras caer los dos decretos el viernes pasado en el pleno extraordinario del Congreso, el Ejecutivo se encuentra en una situación crítica.

Fuentes de Moncloa informaron que el presidente iba a dedicar el fin de semana a "analizar" lo sucedido en la Cámara Baja y que iba a estar pendiente de la reacción ciudadana. En este sentido, miles de personas han salido a las calles de la mayoría de ciudades, para expresar su malestar y disconformidad y exigir responsabilidades.

Elecciones o continuar, ambas al 50% de posibilidades

Por el momento, Sánchez no ha dado ninguna pista este fin de semana sobre la decisión que va a tomar, aunque según fuentes del PSOE consultadas por EFE, tanto la opción de convocar elecciones como la de que la legislatura continúe tienen un 50% de posibilidades.

Se espera, por tanto, que el jefe del Ejecutivo se pronuncie en las próximas horas, aunque su agenda mantiene todos los actos. A las 9:30 horas, el presidente inaugurará el XXIX Congreso Nacional del Instituto de Empresa Familiar y a las 11:00 horas es la reunión de la Ejecutiva Federal del partido.

Socios y oposición, preparados para un posible adelanto electoral

Desde el Partido Popular (PP) le reprochan que "siga tumbado en el diván de la Moncloa", en palabras de su vicesecretario general, Miguel Tellado, ordenando "encuestas a toda prisa". Cree que debería "apretar el botón" y convocar elecciones ya, que es lo que desea su partido y "la mayoría de los españoles", porque España "no aguanta más".

Por su parte, desde Sumar han anunciado que el próximo 17 de octubre presentarán la hoja de ruta de su nuevo proyecto político, que se llamará Frente Amplio, y desvelarán el candidato o candidata que encabezará las listas de cara a las elecciones generales, con Mónica García como uno de los nombres más sonados en las últimas horas.

Podemos, por su parte, ha asegurado que están listos para un adelanto electoral, pero que la gente "no quiere elecciones, sino soluciones" al problema de la vivienda, según su secretaria general, Ione Belarra. Por ello, han pedido al Ejecutivo que elabore un real decreto ley "ambicioso".

Las opciones de Sánchez si no convoca elecciones

Mientras tanto, Junts ha ofrecido al Gobierno seguir negociando para encontrar un acuerdo a la vivienda, pero con la condición de que Pedro Sánchez no haga "electoralismo": "Estamos a tiempo", ha señalado el secretario general, Jordi Turll este fin de semana. La portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, se mostraba esperanzada con que el PSOE vuelva a sentarse a negociar porque eso demostrará que "tiene ganas de trabajar".

Hay una tercera vía que el Ejecutivo puede poner en marcha. Si Pedro Sánchez convoca elecciones, le queda la baza de la Diputación Permanente del Congreso, que es el órgano encargado de garantizar el funcionamiento de la Cámara hasta que se forme el nuevo Ejecutivo.

Este órgano está formado por 68 diputados, más la presidenta del Congreso, y el PSOE tiene mayoría, con 27 miembros. El PP tiene seis, igual que VOX y Sumar, y Junts, PNV, Bildu y el grupo mixto, uno cada uno. La suma de PSOE y PNV suma más que los contrarios, por lo que podrían sacar el decreto adelante.