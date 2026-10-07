Qué es la Sareb, el organismo de Vivienda que la ministra califica como "la herencia más envenenada que nos dejó Mariano Rajoy"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha arremetido contra la pasada gestión del Partido Popular al calificar a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) como "la herencia más envenenada que nos dejó Mariano Rajoy". Rodríguez ha subrayado que en relación a la Sareb, el Ejecutivo ha comenzado a "expropiar" para rescatar 40.000 pisos y ponerlos a disposición de la gente.

Rodríguez ha recordado que "no hay menos viviendas en alquiler, sino que nos encontramos en los máximos de vivienda en alquiler". "En nuestro país hay más estabilidad gracias a este Gobierno, que pasó de contratos de tres años a contratos de cinco años, y por tanto, menos rotación", ha asegurado la ministra en el programa Espejo Público de Antena 3. Además, Rodríguez ha dicho que la vivienda ha pasado de tratarse como un bien de interés social a un activo financiero donde los grandes inversores compiten desigualmente con los sueldos de la población.

¿Qué es la Sareb?

La Sareb, conocida como banco malo, es una compañía que se fundó en 2012 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy para sanear los activos inmobiliarios tóxicos de las entidades financieras rescatadas tras el estallido del crac inmobiliario de 2008. La creación de la Sareb fue una de las condiciones de Europa para recibir el rescate financiero de hasta 100.000 millones de euros que se destinaron a dicho rescate bancario. En poco más de un año, se llegaron a gestionar cerca de 200.000 activos problemáticos por un valor de más de 50.000 millones de euros.

En su fase inicial se creó como una empresa privada pero, en 2022, el Ejecutivo que lideraba Pedro Sánchez, modificó la ley y se hizo con el control de la institución. En su momento, con la Ley de Vivienda, se anunció que se destinarían hasta 50.000 viviendas pertenecientes a la Sareb para el alquiler asequible de familias y jóvenes.