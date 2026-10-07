La matriarca de Los Rochos declaró ante la UCO que le plantearon agredir a la jueza Biedma: "A palos aprende el burro"

La matriarca del clan de narcotraficantes de Los Rochos, Cintia Rocho, declaró ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que las denominadas cloacas, supuestamente impulsadas por el PSOE, le plantearon agredir a la jueza Beatriz Biedma, magistrada que investigó la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Así consta en el último informe de la UCO enviado al juez Santiago Pedraz y al que ha tenido acceso Onda Cero. Según el testimonio recogido por los investigadores, llegaron a trasladarle que había que "eliminar" a la magistrada.

"A palos aprende el burro"

Según ha podido saber Onda Cero, el interlocutor de Rocho era Sáenz de Tejada, juez expulsado de la carrera judicial, quien se refería a la magistrada como "la Biedma". Rocho declaró ante los agentes que Sáenz de Tejada le dijo que había que "eliminar" a la magistrada y llegó a utilizar la expresión "a palos aprende el burro".

La matriarca del clan aseguró ante la UCO que se negó a participar en esas actuaciones.

Ofrecimientos para ayudarla con sus causas judiciales

La declaración recogida en el informe también hace referencia a audios y llamadas de una persona que, según relató Rocho, habló en nombre del exjuez. De acuerdo con su testimonio, esta persona se mostró dispuesta a ayudarla con diferentes procedimientos judiciales que tenía abiertos, entre ellos la causa relacionada con el asesinato de su marido.

También le habría hablado de la necesidad de realizar una "limpieza en los juzgados de Badajoz" y le propusieron contactar con "El Cordobés".

Rocho aseguró que rechazó igualmente esa posibilidad y dejó ante los agentes una expresión que aparece recogida literalmente en su declaración: "Yo con esos gitanos no voy ni a por sacos de billetes lilas".

Todos estos extremos forman parte del testimonio prestado por Cintia Rocho ante la UCO y recogido por la Guardia Civil en el último informe remitido al juez Pedraz.