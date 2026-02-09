María Dabán, sobre la estrategia del PP: "No puedes frenar a Vox pareciéndote a Vox"

La periodista María Dabán ha analizado en Más de uno los resultados electorales en Aragón, centrándose en el PP, que ha perdido dos escaños y pasa de 28 a 26. Jorge Azcón tendrá que pactar con Vox si quiere seguir gobernando en Aragón, con lo que necesita sí o sí a los de 14 diputados de Abascal que se venderán caros.

Azcón ha defendido que sólo él puede formar gobierno porque no hay más partidos que puedan presentar un candidato. Para Dabán el PP ha intentado parecerse a Vox, pero piensa que no se puede querer frenar a Vox pareciéndose a Vox.

si se celebraran unas generales, a lo mejor tendría difícil incluso mejorar el resultado del 2023

"Lo que no puede ser es que tú quieras frenar a Vox pareciéndote a Vox, porque al final la gente va a votar a Vox", ha dicho. Además, ha afirmado que los resultados en Aragón tienen que encender las alarmas en Génova porque de celebrarse ahora unas generales, "a lo mejor tendría difícil el PP incluso mejorar el resultado de 2023".

me parece patéticas las excusas que se está dando el PSOE

Por otro lado, la periodista analiza el resultado del PSOE en estas elecciones autonómicas y asegura que le parecen "patéticas" las excusas que están dando, que se centran en que Pilar Alegría no ha tenido tiempo y que Gallardo era un mal candidato, pero Dabán señala que Gallardo sacó un punto porcentual más que Alegría y dimitió, pero cree que Pilar Alegría no va a dimitir.

Sobre la teoría de que Sánchez quiere colocar a todo su núcleo duro en los territorios para luego resistir si pierde en las generales, Dabán dice que "veremos hasta donde llegan las lealtades".

Vox ha sido el gran triunfador

La periodista cree que nada penaliza a Vox, ni siquiera los gestos anti constitucionales como el de no asistir al acto del 12 de octubre o al funeral por las víctimas del accidente de Adamuz. Además, señala que Vox está en modo Trump cuando dijo que él podría ir por la 5.ª Avenida dando tiros que le votarían igual y cree que el resto de partidos tiene que "darle una vuelta" a esta situación.