Guitarte defiende que hay "soluciones" para evitar que Vox tenga la llave en Aragón: " La pluralidad requiere acuerdos entre contrarios"

El candidato de Coalición Existe, Tomás Guitarte, ha lamentado en Más de uno el pobre resultado de su formación en las elecciones de Aragón en las que ha pasado de 3 a 2 escaños en las Cortes, pero ha asegurado que "vamos a seguir dando el callo".

Guitarte ha lamentado el crecimiento de la ultraderecha y entiende que "mucho voto protesta ha podido desviarse hacia Vox", un partido sobre el que se pregunta cómo "sin hacer nada" ha conseguido doblar su representación, son "cosas curiosas que hay que analizar", ha apuntado.

El líder regionalista considera "evidente que ha dominado el voto de derecha" y que "se ha introducido el debate nacional en las autonómicas, lo que ha polarizado la situación", un contexto en el que formaciones con apego territorial como Coalición Existe "lo tienen más difícil".

Se puede evitar que Vox tenga la llave

Preguntado sobre qué pedirá a cambio al PP por su abstención en la sesión de investidura de Jorge Azcón, Guitarte señala que "no lo hemos analizado", pero defiende que hay opciones aritméticas que podrían impedir que Vox tenga la llave de la gobernabilidad, pero que se rechazan por el "sectarismo ideológico" de quienes pueden aplicarlas.

Guitarte defiende que el PSOE podría con su abstención impedir que Vox sea clave para la investidura de Azcón o que la Chunta podría formar con el PP y con su formación una mayoría que también podría bloquear a Vox. Argumenta que la sociedad de Aragón es plural y que "cuando hay pluralidad se requieren acuerdos entre contrarios".