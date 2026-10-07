El juez del rescate de Air Europa cita como testigos a la vicepresidenta Aagesen, Saura y de la Rocha una semana antes de las elecciones

El juez que investiga el 'caso Air Europa' ha citado como testigos a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, al presidente de Correos, Pedro Saura, y al director del Departamento de Asuntos Económicos del Gobierno, Manuel de la Rocha para el próximo 23 de noviembre.

En un auto emitido este martes, el magistrado José María Escribano ha citado también como testigos al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, y al cofundador de Podemos Íñigo Errejón.

El juez inició una investigación antes del verano tras admitir a trámite las querellas presentadas por el Partido Popular y Vox por el rescate de Air Europa e imputó al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación administrativa

Pasado el verano, la causa volverá a activarse entre los días 23 y 24 de noviembre tras las citaciones anunciadas. El magistrado investiga una presunta prevaricación en la ayuda de 475 millones de euros recibida por Air Europa en noviembre de 2020.

Aagesen será interrogada el 23 de noviembre

Entre los citados a testificar se encuentra la titular de la cartera de Transición Ecológica y Reto Demográfico, cuya declaración será tomada el próximo 23 de noviembre.

En 2020, Sara Aagesen era secretaria de Estado de Energía. Por ese cargo fue vocal del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el órgano que estudiaba y acordaba las operaciones de rescate que después debían ser autorizadas por el Consejo de Ministros. Es por ello que la ahora ministra tendrá que testificar para explicar todo lo que recuerda.

Se trata de una fecha delicada puesto que coincide prácticamente con el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los comicios están previstos para el 29 de noviembre, por lo que la causa tendrá lugar en plena campaña electoral.

El presidente de la SEPI, imputado

El pasado 3 de julio, el titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid interrogó como investigado a Bartolomé Lora, quien presidía en funciones la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) cuando, en noviembre de 2020, se propuso al Gobierno el rescate de Air Europa.

En su declaración, Lora admitió que se produjeron reuniones relacionadas con el rescate antes de que se abriese el plazo de petición de las ayudas, así como negó irregularidades en la concesión del rescate a la aerolínea.

Según explicó, fue en junio cuando se elevó la petición del rescate a Economía y que fue a partir de entonces cuando se produjeron unas reuniones en las que participaron, entre otros, el exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura.