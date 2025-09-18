El Gobierno prepara otra reunión con Junts en Bruselas con la amnistía de Puigdemont y el traspaso de competencias sobre la mesa

Algo más de 15 días después del encuentro entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, el Gobierno y Junts volverán a reunirse en las próximas horas en Bruselas con muchos temas importantes que tratar, con la amnistía del ex president entre ellos.

Precisamente a esto se refirió Illa este miércoles en su entrevista en 'Más de Uno', con Carlos Alsina, donde pidió "que se aplique con agilidad" la ley de amnistía "porque favorecerá a afianzar la convivencia en Cataluña" y lamentó que Puigdemont, como diputado del Parlament de Cataluña, no pueda participar en la vida política de la región porque no puede pisar España.

En la misma línea se expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, donde en respuesta a Miriam Nogueras manifestó que espera que la ley de amnistía "se pueda aplicar a todas las personas que se vieron afectadas en 2017".

Según ha avanzado 'El Mundo', en el encuentro que volverán a participar José Luis Rodríguez Zapatero y Juanfran Serrano por parte del PSOE y Carles Puigdemont, Jordi Turull y Miriam Nogueras por parte de Junts.

La reunión llega en la previa de una importante semana para las relaciones entre el Gobierno y Junts, que amenaza con romper su alianza con Sánchez si no se cumplen una serie de acuerdos que, aseguran los independentistas, el propio Sánchez está bloqueando.

Nogueras ha advertido al Ejecutivo que Junts quiere hechos y ha amenazado con que en otoño "pasarán cosas que no han pasado hasta ahora" como medida de presión para sacar adelante propuestas como delegar competencias en materia de inmigración y Rodalies a Cataluña o el pacto sobre el uso del catalán en los servicios de atención al cliente.

Competencias de inmigración

La próxima semana se debatirá en el Congreso de los Diputados sobre uno de esas cesiones acordadas entre el Gobierno y Junts: el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña.

No se espera que salga adelante por el rechazo mostrado por Podemos, que según ha explicado Nogueras en las últimas horas "no ha querido sentarse" con Junts a negociar su apoyo. Desde la formación morada aseguran que esta iniciativa tiene "intenciones abiertamente racistas".

"Es una norma que sólo se entiende en el marco de la pugna electoral que mantienen Junts y Aliança Catalana, un hecho constatado por todos los analistas políticos en Cataluña y en el conjunto del Estado, ya que Aliança Catalana recorta distancia con Junts en las encuestas. Lo dijimos en el pasado y lo mantenemos: para hacer leyes racistas no se puede contar con los votos de Podemos, menos aún para pugnas electorales racistas", transmiten desde el partido.

La postura de Podemos también ha sido criticada por ERC, que en palabras de su portavoz Gabriel Rufián, ha señalado que estas competencias "son para un país, no para un partido", por lo que "es absurdo" que se cuestionen como racistas.

El Senado tumba el traspaso de Rodalies

Este miércoles también se ha tumbado en el Senado una moción presentado por Junts para efectuar el traspaso "inmediato, efectivo y completo" de las competencias de Rodalies a la Generalitat de Cataluña. La mayoría absoluta del PP ha sido suficiente para rechazar una propuesta que también ha contado con el voto negativo del PSOE.

Al defender la moción en el hemiciclo, el senador de Junts Eduard Pujol ha calificado el acuerdo al que llegaron PSOE y ERC como traspaso fake y ha argumentado que "si Renfe es el problema y creamos una nueva empresa donde Renfe tiene mayoría, Renfe continuará imponiendo una cultura ferroviaria absolutamente fracasada".

PP y Vox deslizan una posible moción de censura

En las últimas horas, además, hemos escuchado a importantes dirigentes de PP y Vox en Cataluña deslizar la posibilidad de estar abiertos a votar con Junts una moción de censura contra Pedro Sánchez.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha afirmado en una entrevista en 'La2' y 'Ràdio 4' que este acuerdo "no debe ser descartable". "Podemos ser capaces de ponernos de acuerdo para celebrar una moción de censura y convocar automáticamente unas elecciones al cabo de 55 días", explicó.

También se mostró en esa línea el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que también se ha mostrado dispuesto a votar con Junts una hipotética moción de censura porque "todos los que aspiran a defender los intereses de los españoles tenemos hoy un enemigo común, que es Pedro Sánchez".