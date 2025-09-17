Salvador Illa confirma que no llegó a "ningún acuerdo con Puigdemont" y que habló con él de "política"

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha respondido en 'Más de uno' a preguntas relacionadas con lo que está pasando en Gaza e Israel, su reunión con Carles Puigdemont, la financiación singular de Cataluña o la reducción de la jornada laboral, entre otros.

Illa, preguntado por si el Barça debe retirarse de la Euroliga de Baloncesto para no jugar con un equipo israelí, ha expresado que "los valores deben estar por encima de todo". "Creo que ante el genocidio que estamos viendo en Gaza, con imágenes muy duras de niños, mujeres... Los valores no deben abandonarse nunca y la defensa de los Derechos Humanos debe estar por encima de todo".

Según el president de la Generalitat, el cierre de la oficina en Tel Aviv "no ha tenido ninguna consecuencia" y ha reiterado que la "posición de mi Gobierno es no a lo que está ocurriendo en Gaza". "El Gobierno de Cataluña no mantiene relaciones con empresas israelíes", ha añadido.

Sobre los israelíes que están en contra de lo que está haciendo Israel, hay que "darles voz, reconocerles el enorme mérito de su posición política y distinguir entre estos ciudadanos con una postura muy digna, del Gobierno de Netanyahu movido por la ira y que ha caído en un sinsentido". Además, Illa ha asegurado que en "poco tiempo" las personas que no se hayan avergonzado de lo que va a pasar en Gaza lo van a hacer.

Me reuní con Puigdemont porque me he reunido con todos los expresidentes

En clave nacional, ha hablado sobre la reunión que mantuvo con Carles Puigdemont: "Le fui a ver porque me he reunido con todos los expresidentes de la Generalitat, es el líder político de Junts, que es la segunda fuerza del Parlament". No se conocían en persona y "no llegué a ningún acuerdo político. Tenemos posiciones muy alejadas" y ha justificado la visita porque "la forma de hacer política es esta, es la segunda fuerza del Parlament".

Además, la reunión con Puigdemont llevaba implícito un mensaje: "Pedir que se aplique con agilidad la ley de amnistía que se ha ratificado por el Tribunal Constitucional". Aunque ha tardado en reunirse con él, ha insistido en que "el momento que me pareció oportuno fue este". "Yo quiero que seto se arregle", ha insistido.

Salvador Illa no intentó llegar a un acuerdo con él, sino que el objetivo era "conocerle personalmente, contrastar posiciones y lanzar el mensaje de que la política es eso, hablar con el que no piensa como tú", ya que "la Cataluña que quiero es esa, venimos de una época muy convulsa". "¿Cómo voy a conseguir eso si no me reúno con el líder de la segunda fuerza en Cataluña?", se ha preguntado.

"Le podría decir que ha habido otras formaciones que se han reunido con el señor Puigdemont que no lo han hecho público" ha desvelado el president de la Generalitat. Aunque no ha dicho explícitamente qué temas trataron en su reunión, ha indicado que ha usado "la misma fórmula que con otros expresidentes" y que defiende la "transparencia". Ha reiterado que no fue de "intermediario de nada" y que el mensaje que quería transmitir era la aplicación de la ley de amnistía.

Pido que se aplique con agilidad la ley de amnistía

"Pido que se aplique con agilidad -la ley de amnistía- porque favorecerá a afianzar la convivencia en Cataluña". Preguntado por lo que dice el Supremo -la malversación no es amnistiable- Illa considera que es un "argumento muy forzado, la voluntad del legislador es clara y manifiesta".

Otro asunto que ha explicado es que, aunque Puigdemont es diputado del Parlamento de Cataluña, tal y como le ha comentado Alsina, Illa ha expresado que "no puede" participar en la vida y política de Cataluña porque no puede venir. En este momento, el president ha aprovechado para defender que "pueda venir y ocupar su escaño si lo desea y que pueda preguntarme a mí en las sesiones, creo que eso es lo que quiere la sociedad".

Ha insistido en que se aplique "con agilidad" la ley de amnistía para "afianzar la convivencia de Cataluña". Por ello, ha valorado como "positivas" las decisiones que se han tomado desde el Gobierno de España y ha invitado a la gente a ir a comprobarlo.

Hacer vida política plena es algo que se podía hacer hasta 2017, le ha argumentado Alsina, sin embargo, desde que se aprobó la ley de amnistía "no hemos visto ningún gesto de reconocimiento de los líderes del procés", ha continuado el presentador de Más de uno. Por ello, el president Illa ha destacado que "no quiero mirar hacia atrás" y que aunque se pasó por una situación "muy complicada" y "momentos de duda", la situación en Cataluña va "bien". "No voy a estar encallado en 2017", ha añadido.

La financiación singular, la reducción de jornada o la protección del catalán

Otro de los temas que se han comentado es la financiación singular y ha negado estar "enfrentado" con María Jesús Montero. "No hay choque, hay trabajo complicado y complejo, pero quedará un resultado positivo", según ha comentado el president. Aunque no ha confirmado si se va a garantizar la recaudación del 100% del IRPF en Cataluña. "Mi Gobierno siempre ha sido leal con el Gobierno de España", ha apuntado. "No pido ningún privilegio para Cataluña, sí que constato la voluntad de autogobierno que tiene Cataluña".

Sobre el acuerdo entre Junts y PSOE de que las empresas atiendan en catalán a sus clientes, se ha mostrado "a favor siempre de cualquier medida que proteja al catalán, gallego y euskera". Cree que no tienen que verse estas medidas como "barreras" sino como "una riqueza común de los españoles".

Salvador Illa también se ha pronunciado sobre la reducción de la jornada laboral. "Hay que seguir hablando. No comparto las posiciones radicales" ha expresado, al mismo tiempo que ha afirmado que "hay condiciones económicas para que se pueda reducir la jornada laboral".