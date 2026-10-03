Garamendi considera "ilegal" una huelga general por la crisis de vivienda: "No está dentro de un conflicto laboral"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, no ve "dentro de la legalidad" que se convoque una huelga general por la crisis de la vivienda, ya que "no está dentro de un conflicto laboral". Así se ha pronunciado en el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, que se celebra en la localidad pontevedresa de O Grove.

Preguntado por el problema de la vivienda, el presidente de la patronal lo ha calificado de "real y complejo", pero que no se puede solucionar con "planteamientos simples" que no arreglan "absolutamente nada", en referencia a los dos decretos leyes que el Congreso tumbó el viernes.

Otro hipotético escenario es el de que invadamos los derechos de los demás

Sobre las manifestaciones que se están convocadas a lo largo de toda España, Garamendi ha comentado que los empresarios "no tienen nada que decir", pero que una huelga "está regulada por ley" y solo se da en los casos en los que hay "conflicto laboral".

"Que la ciudadanía pueda manifestarse, opinar y hacer lo que crea es algo normal, porque lógicamente ahí está la democracia", ha defendido; pero ha distinguido este hecho de otro hipotético escenario, el de que "invadamos los derechos de los demás".

Críticas a la política de vivienda del Ejecutivo

Los problemas complejos, ha proseguido, no se remedian además con "soluciones fáciles" y en este sentido ha criticado también que para "arreglar esto" se haya planteado la vía de ir "invadiendo la parte privada, que es un gran derecho también".

"Esto no es serio", ha argumentado, y aparte se ha preguntado qué ha pasado en los ocho años que lleva el Gobierno de Pedro Sánchez con "tantas miles de viviendas que se había prometido que se iban a hacer públicas, porque el dinero público está para eso, para gestionar este tema".