Feijóo promete usar todos los instrumentos de la Constitución para recuperar la normalidad en Ceuta: qué dice el artículo 8 al que se ha referido

Mientras los partidos comienzan a preparar la campaña electoral que comenzará el próximo 13 de noviembre, la situación en Ceuta sigue siendo problemática. Multitud de migrantes continúan deambulando por la ciudad, al tiempo que el gobierno ceutí ha confirmado que cuenta con hasta a 2.800 menores como consecuencia de las últimas filiaciones de niños.

El contexto sigue siendo preocupante en la ciudad autónoma, por lo que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido utilizar todo lo que está a su alcance para poner fin al problema.

Tal y como ha expresado este mediodía en su quinta visita a Ceuta, su primer encargo como presidente si gana las elecciones generales del 29 de noviembre será recuperar la normalidad de Ceuta.

"Ceuta no es una ciudad de segunda y, si alguna vez se ha sentido así, doy mi palabra de que esto no va a volver a suceder jamás", ha afirmado el presidente del PP en un acto en la ciudad autónoma. Por ello, el líder de la formación se ha comprometido a utilizar todos los instrumentos de la Constitución, incluido el artículo 8.

¿Qué dice el artículo 8 de la Constitución?

En su intervención, Alberto Núñez-Feijóo ha hecho referencia al artículo 8 de la Constitución como una de las herramientas que ofrece el Estado para devolver la normalidad en la ciudad autónoma.

Se trata de un apartado donde se recoge que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión "garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional".

De esta forma, su intención está en desplegar el ejercito para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes y reestablecer la normalidad en todo el territorio.

Y es que la intención del líder del PP es la de llevar "como primera carpeta" al Congreso de los Diputados la "reconstrucción" de Ceuta y su "vuelta a la normalidad".

"Si los españoles me apoyan, Ceuta será la primera carpeta en la mesa del Consejo de Diputados", ha afirmado en una intervención ante los medios de comunicación en Ceuta junto al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas.

Feijóo remarca la defensa de la frontera

El presidente del Partido Popular ha ofrecido su primer acto de partido tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales anticipadas.

En él, Feijóo ha remarcado su compromiso con la "reconstrucción de España", comenzando en Ceuta debido a que es el lugar que "más necesita la presencia del Estado". Además, ha defendido que el único muro que tiene que defender el Gobierno es su frontera, con todos los instrumentos constitucionales a su alcance.