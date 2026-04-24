TERTULIA DE MÁS DE UNO

Alsina se pregunta qué harán Azcón y Guardiola cuando tengan que acoger más menores: "¿Se van a plantar en el avión y decir 'no entran'?"

Alsina apunta a las contradicciones del pacto PP-Vox sobre el acogimiento de menores extranjeros y la legalidad del mismo: "Si cumples la ley, no puedes decir que no entra ningún menor".

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ondacero.es

Madrid |

Alsina se pregunta qué harán Azcón y Guardiola cuando tengan que acoger más menores: "¿Se van a plantar en el avión y decir 'no entran'?"

En la tertulia de Más de uno se ha discutido de nuevo sobre la prioridad nacional del acuerdo entre PP y Vox en las comunidades de Extremadura y Aragón. La de Azcón ha sido la última región en sumarse al pacto que incluye no acoger a más menores extranjeros no acompañados, ni participar en ningún reparto, como sí establece la ley.

Por ello, Alsina ha planteado un escenario como el ocurrido cuando llegan migrantes a Canarias y se activa el mecanismo de reparto entre las comunidades españolas: "Aquí lo interesante es qué van a hacer Azcón y Guardiola cuando este verano lleguen 300 menores extranjeros no acompañados a Canarias y, en aplicación de la ley, se le diga a Extremadura que le corresponde acoger a siete o a Aragón que le corresponde acoger a 15".

"¿Qué van a hacer Azcón y Guardiola entonces, que han firmado un papel que dice 'no entra aquí ningún menor mas y no participamos de ningún mecanismo de reparto y distribución'? Que por cierto no es el Gobierno central el que ha aprobado esto, sino el Parlamento", se pregunta Alsina.

La contradicción entre la ley y lo firmado en el pacto PP-Vox

Por tanto, el director y presentador de Más de uno se plantea si los líderes populares se "van a plantar" en el autobús o avión en el que vengan los menores: "Quiero saber si se van a plantar delante del autobús o avión en el que llegan los menores y van a decir 'aquí no entran', porque eso es lo que han firmado".

Alsina también recuerda que lo que han dicho hasta ahora es que rechazan a más menores extranjeros no acompañados y más inmigrantes a dichas comunidades autónomas. "Si cumples la ley, no puedes decir que no entra ningún menor extranjero. Son incompatibles esas dos afirmaciones", sostiene, al mismo tiempo que lanza un último mensaje a María Guardiola.

"Por eso me sitúo en ese caso concreto. ¿Qué va a hacer María Guardiola? Que igual es pedirle demasiado que responda una pregunta alguna vez", zanja Alsina.

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