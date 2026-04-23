Jorge Azcón reivindica su acuerdo con Vox y sale al paso de las críticas por la prioridad nacional: "No se puede leer una frase a medias"

El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha reivindicado este jueves el pacto de gobierno suscrito con Vox al afirmar que la comunidad seguirá contando así con la estabilidad y el liderazgo necesarios para "avanzar en la dirección correcta".

Así lo ha afirmado en la celebración en el parlamento aragonés del Día de Aragón y su patrón, San Jorge, un día después de alcanzar un acuerdo de gobierno con Vox que incluye la "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos y por el que los de Santiago Abascal tendrán tres de nueve consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia primera.

"Ese fue el mandato que los aragoneses expresaron con claridad en las urnas, en el mayor ejercicio de participación democrática, que son las elecciones" y que merecen el respeto, ha enfatizado, de todos los partidos que se llaman democráticos.

De esta forma lo han entendido, ha subrayado Azcón, las fuerzas políticas a las que la ciudadanía encomendó esa responsabilidad, PP y Vox, "actuando con altura de miras y compromiso con el interés general de Aragón".

Pide "no leer una frase a medias" sobre la prioridad nacional

Azcón también ha dicho acerca del debate que ha despertado la inclusión del principio de prioridad nacional que "lo que no se puede hacer es leer una frase a medias". En una entrevista en Antena 3, Azcón ha pedido no quedarse con la primera parte del enunciado de ese punto del acuerdo, la prioridad nacional, sin atender al "detalle estructural" de la segunda, en el que se dice que el principio de prioridad nacional "solamente es viable si cumple con el principio de legalidad".

En este sentido ha garantizado que ningún punto del acuerdo de gobierno PP-Vox se aprobara "sin tener un informe de los Servicios Jurídicos de Aragón" que garantice su legalidad, a lo que ha sumado algo a su juicio "evidente": que "todo lo que tiene que ver con extranjería no es competencia del Gobierno de Aragón".

Azcón ha señalado que en este ámbito las comunidades pueden establecer algunos criterios o baremos y ha aprovechado para decir que le parece "mucho más grave" que el presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, ponga como criterio para tener el permiso de residencia el conocimiento del catalán en lugar del conocimiento del español.