Vox matiza que la prioridad nacional alcanza también a los extranjeros con nacionalidad española adquirida

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha matizado este viernes que el criterio de 'prioridad nacional' para prestaciones públicas pactado con el PP en Aragón alcanza tanto a los españoles de origen como a los que han adquirido la nacionalidad.

Lo ha dicho en una entrevista en RTVE, después de que el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, asegurara este jueves, preguntado por a qué ciudadanos afecta este criterio: "Es español el nacido de padre y madre española".

"Es español quien tiene el DNI"

Ignacio Garriga ha dicho que esta interpretación es un "error", porque la legislación española dice que "es español quien tiene el DNI": "Hay personas que no tienen padre o madre español y acaban siendo españoles".

Sin embargo, el líder de Vox en Cataluña ha señalado que "llegará un momento" en el que habrá que abrir el debate sobre la nacionalidad española, que cree que "ahora se regala".

Defiende la constitucionalidad de la prioridad nacional

Garriga ha admitido dificultades para implantar el criterio de prioridad nacional, si bien ha defendido su constitucionalidad.

Vox ve posible "sortear" esas dificultades con criterios en la adjudicación de ayudas que permitan dar más puntos a los españoles. Por ejemplo, teniendo en cuenta los años que llevan empadronados en un lugar, si han estudiado allí o si sus padres han vivido allí.

"No estamos poniendo una prioridad según el pasaporte. Hemos hablado del tiempo empadronado", ha añadido.

Criticas de Ayuso y Juamna Moreno

Tras las críticas de dirigentes del PP como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno a esta medida, Garriga ha lamentado que el partido de Alberto Núñez Feijóo no mantenga una posición unánime.

El PP limita el alcance del criterio de prioridad nacional al arraigo. "Prioridad nacional sí, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado: basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley, dando así continuidad al de Extremadura", afirmó el partido en un comunicado.

"Liberar" a Aragón del catalán

Por otro lado, y sobre el punto del acuerdo del PP y Vox que plantea "liberar" a Aragón del catalán, Garriga ha afirmado que la política lingüística debe hacerse en las aulas, y no "tirando" el dinero del contribuyente aragonés en "institutos para fomentar el catalán", por mucho que haya municipios en los que se hable.

Partidario de expulsar a las personas en situación irregular

Sobre la regularización de migrantes, Garriga ha afirmado que Vox es partidario de expulsar a todas las personas que estén en situación irregular para "defender" las fronteras españolas, aunque garantizando su "soporte vital" con unos "mínimos" mientras estén en España.

Sin embargo, mantiene que hay que deportarlas "con cariño, pero a la vez con toda la contundencia", en condiciones de seguridad y salubridad.