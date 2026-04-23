Susana Díaz, sobre el vídeo del Comité del PSOE en 2016: "No lo he podido ver. Sufrí más de lo que humanamente se puede aguantar"

Diez años han transcurrido desde aquel 2016. Una década desde el Comité Federal del PSOE que enfrentó a Pedro Sánchez contra Susana Díaz en una batalla interna por el liderazgo de la formación en Ferraz. Ahora, The Objective ha publicado imágenes hasta ahora nunca antes vistas de aquel evento convulso, con una urna que se movió de una sala a otra.

Aquella reunión del máximo órgano del PSOE entre congresos se produjo en un momento de tensión. Una parte del partido abogaba por que el Grupo Socialista se abstuviera en el Congreso de los Diputados para permitir la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, después de que se hubieran repetido las elecciones generales entre 2015 y 2016, con victoria en ambos casos del PP, pero lejos de la mayoría absoluta. Pedro Sánchez era contrario a esa posible abstención que finalmente se acabó produciendo tras su dimisión al frente del partido.

Interrogada sobre el vídeo que acaba de salir a la luz, Susana Díaz ha sido clara: "No lo he podido ver". Durante una intervención en el programa Por Fin de Onda Cero, la exlíder socialista ha explicado que, aunque las imágenes han llegado a sus manos, ella no ha sido capaz de visualizarlas. "Pero yo no he sido capaz de ver las imágenes. Y además no voy a verlas hoy", asegura.

La expresidenta de la Junta de Andalucía ha justificado su negativa a ver el vídeo aludiendo al dolor que le ocasionaría revivir aquellos momentos: "Fueron unos años muy duros. Han pasado ya diez años. Yo no tengo ningún rencor, todo el mundo lo sabe. Y miro para adelante y miro al futuro". Sin embargo, ha reconocido el sufrimiento que experimentó durante aquella época: "Pero yo sufrí. Lo pasé muy mal y sufrí muchísimo".

Cuando se le cuestionó sobre el derecho de la ciudadanía a conocer qué sucedió realmente en ese comité, Díaz insiste en que "no puedo volver a recordar aquello porque vuelvo a sufrir lo más grande". "Sufrí más de lo que humanamente se puede aguantar", remata.

Mirando hacia adelante sin rencor

A pesar del dolor, Susana Díaz insiste en su decisión de no mirar atrás con resentimiento. "Yo creo que el pasado, pasado está. Yo miro al futuro desde hace tiempo, que afortunadamente levanté la mirada y recompuse todo y no quiero. Yo quiero seguir viviendo sin rencor y mirando al futuro que seguro que siempre te deparan cosas mejores", señala.

La exlíder socialista también reconoce que su padre fue testigo de su sufrimiento durante aquella época. "He visto a mi padre irse con mucho dolor, viéndome sufrir a mí.