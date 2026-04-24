CARGA CONTRA PEDRO SÁNCHEZ

Page, sobre los vídeos del tenso Comité socialista en 2016: "Hubo un intento de hurtar la democracia del PSOE y de un claro pucherazo"

El presidente de Castilla-La Mancha asegura que aquel día se dio cuenta de "lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis".

Susana Díaz, sobre el vídeo del Comité del PSOE en 2016: "No lo he podido ver. Sufrí más de lo que humanamente se puede aguantar"

El momento en el que Pedro Sánchez anuncia su dimisión en el tenso Comité Federal de 2016: "Ha sido un orgullo ser secretario general"

La urna fantasma, abucheos, y una Susana Díaz al borde del llanto: los vídeos del Comité Federal del PSOE en el que se gritó "pucherazo"

ondacero.es

Madrid |

Imagen de archivo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
Imagen de archivo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. | EFE/ Sebastiao Moreira

Los vídeos que ha publicado The Objective sobre el Comité Federal del PSOE en 2016 siguen propiciando reacciones del propio Partido Socialista. Se trata de unos de los Comités más tensos vividos en la formación socialista, el que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general e inició un breve periodo con Javier Fernández al frente de una gestora.

Los documentos muestran la tensión vivida entre Pedro Sánchez y Susana Díaz por la forma en la que los presentes debían votar incluso el orden del día, con revuelo cada vez que uno de los dos tomaba la palabra y otras imágenes en las que trabajadores acuden a la sala donde se halla la urna y la trasladan a otra habitación.

Emiliano García Page ha sido uno de los últimos en pronunciarse sobre lo que ha salido a la luz del Comité Federal. Primero lo hizo Susana Díaz en los micrófonos de Onda Cero: en Por fin, confesó a Jaime Cantizano que no ha vuelto a ver dichos vídeos y que sufrió "más de lo que humanamente se puede". Ahora, el presidente de Castilla-La Mancha vuelve a cargar contra Sánchez.

De "lo que le caería encima a España" al "intento de hurtar" la democracia

"Lo que se demuestra de los vídeos es que no fue caos, es el caos que tenían unos gestores y lo que se buscaba. Hay quien buscaba que esas reuniones terminaran como terminaron", afirma Page, que ha insistido en que explicará todo lo que vivió aquel día "al detalle" en algún momento próximo.

No obstante, ha querido resumir sus sensaciones tras aquel Comité: "Para resumir, ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis. Lamentable, de aquellos polvos, estos lodos".

Así, Page considera que en ese momento "se rompió la asociación" con un "trampantojo" en una situación que le produjo un sentimiento "enormemente doloroso". "Hubo un intento de hurtar la democracia del PSOE y de un claro pucherazo. Cutre además a la altura de la que la llaman la fontanera del PSOE, la Leire", concluye Page.

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