El momento en el que Pedro Sánchez anuncia su dimisión en el tenso Comité Federal de 2016: "Ha sido un orgullo ser secretario general"

Las más de 12 horas en el Comité Federal del PSOE en 2016 dieron para muchos momentos. Al conocido este jueves que mostraba la tensión entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, así como un polémico traslado de urna de una sala a otra, The Objective ha publicado un nuevo vídeo en el que puede verse cómo un Sánchez ya derrotado anuncia su dimisión.

"Compañeros y compañeras, hemos tenido un comité federal muy tenso. Ha habido momentos dramáticos. Me decía un compañero con mucha experiencia en comités y muchos años de militancia a sus espaldas, que había visto a compañeros llorar, y no lágrimas de cocodrilos, sino llorar, porque todos hemos vivido una situación muy tensa en el día de hoy", empieza Sánchez su discurso.

El "cuestionamiento personal" y la postura política del PSOE

Un Sánchez muy serio que apeló a la "unidad", pero que volvió a introducir su propuesta como secretario general y se lamentó del "cuestionamiento" al que le habían sometido desde dentro del PSOE: "Entendía que había dos debates que dirimir en esta organización. El primero no viene desde hace meses, viene de más lejos, y es el cuestionamiento de esta Ejecutiva federal y en primera persona del secretario general. Así lo he sufrido, lo he sentido, y quiero expresarlo al conjunto del Comité".

El segundo debate que quería plantear Sánchez tenía que ver con la posición del Partido Socialista en un momento que define como "muy complejo" para el partido, con lo que denomina la "tormenta perfecta" por la aparición de nuevos partidos políticos y la postura a adoptar por la formación para la investidura de Mariano Rajoy. La gestora decidiría posteriormente abstenerse en dicha investidura, por lo que Sánchez renunciaría al acta de diputado.

Así, Sánchez sostenía que "lo peor ya había pasado" para el PSOE y anunciaba su dimisión a raíz de lo ocurrido en el Comité Federal más tenso. "Para mí ha sido un orgullo ser el secretario general del PSOE y quiero anunciaros a todos vosotros y vosotras mi dimisión desde el día de hoy como secretario general del Partido Socialista. Ha sido un honor serlo. Creo que esta es la organización que necesita nuestro país para transformarse y liderar la izquierda. Espero todo el acierto del mundo a los compañeros que me vayan a sustituir. Quiero que sepáis que todos los componemos esta Ejecutiva ya dimitida vamos a estar a las órdenes de manera leal de la gestora que se va a poner en marcha. Sin más, es un orgullo ser militante del Partido Socialista Obrero Español".

Después del discurso, Sánchez se dio un abrazo con César Luena, el que le siguió por el pasillo mientras Sánchez desfilaba hacia la salida. En ese camino, Sánchez se cruzó con José Luis Ábalos, al que dio un beso y un abrazo.

Sánchez dijo adiós al PSOE, aunque solo por siete meses. Un lapso de tiempo en el que volvería al frente del Partido Socialista hasta el día de hoy, como presidente del Gobierno y todavía algunas voces críticas dentro del mismo, como la de Emiliano García Page.