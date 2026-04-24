Ketty Garat, sobre el vídeo del Comité Federal del PSOE en 2016: "Con la imagen de Susana Díaz casi se saltan las lágrimas"

"Tiene un impacto tan brutal... que se te pongan los pelos de gallina se queda corto". Así ha reaccionado la periodista Ketty Garat en La Brújula a los vídeos del Comité Federal del PSOE en 2016 que han visto recientemente la luz a raíz de una publicación del diario 'The Objective'. En ellos, entre otras cosas, se puede ver a una urna que cambia de sala, a una Susana Díaz muy emocionada y a un envalentonado Pedro Sánchez.

"El vídeo me llega a través de un pen", reconoce. "El Comité duró unas 11 horas, pero creo que lo pude ver de corrido cinco veces seguidas de lo adictivas que son las imágenes (...) Con Susana Díaz casi se saltan las lágrimas". Porque recordemos que ese comité fue el que enfrentó a Pedro Sánchez contra Susana Díaz en una batalla interna por el liderazgo de la formación en Ferraz.

Con Susana Díaz casi se saltan las lágrimas

Lo cierto es que las imágenes no han pasado desapercibidas para nadie. "No solo había visto nunca algo tan potente, sino que además era un comité federal muy concreto", el conocido como 'el Comité Federal de Puerto Hurraco'. "Es casi la matanza", dice Garat.

"Creo que el impacto es enorme. Ahora mismo el PSOE está en ebullición y la propia Moncloa está buscando de dónde ha podido salir" el vídeo. Lo cierto es que la periodista, que ha admitido anteriormente que ha recibido el vídeo mediante un pen, cuenta que "una persona muy próxima a Sánchez y a Ábalos" le ha confirmado que "solo lo tenían el pendrive ellos dos".

Sin embargo, es evidente que esto no es así, dado que la propia Garat reconoce que "había más gente que lo tenía" porque, admite, "ninguno de los dos" fue la persona que le ha pasado el contenido. Aun así, reconoce que es algo que "conocía muy poca gente" y que, además, "estaba custodiado desde hace mucho tiempo". Dicho de otra forma: "Era una de las cosas en las que hay una orden expresa de que no podía salir a la luz". Ahora, viéndolo, admite Garat, "entendemos por qué no podía salir a la luz, porque es apabullante".

Preguntada por el director de La Brújula, Rafa Latorre, sobre lo que más le ha sorprendido de las imágenes, la periodista lo tiene claro: "Por el impacto, la urna". Aunque señala a otros momentos clave: "Uno de los hitos es cuando vemos al secretario de organización en un tono algo camorrista". Aun así, avanza: "También hay otros momentos interesantes, los momentos finales del Comité en los que se ven movimientos de dirigentes concretos que parecían que estaban en una posición y al final estaban en otra".

Ahora, a la espera de que salgan estas nuevas imágenes a la luz, la incertidumbre en el seno del Partido Socialista es real. Por no hablar del impacto para la propia Susana Díaz, quien reconoció este jueves en Por fin que no ha tenido el valor de visualizar el vídeo. "No he sido capaz de ver las imágenes (...) No puedo volver a recordar aquello porque sufrí más de lo que humanamente se puede aguantar".