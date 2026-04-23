La urna fantasma, abucheos, y una Susana Díaz al borde del llanto: los vídeos del Comité Federal del PSOE en el que se gritó "pucherazo"

"The Objective" ha publicado unas imágenes inéditas del Comité Federal del PSOE celebrado en 2016 que acabó proclamando a Pedro Sánchez como líder de la agrupación socialista. Estas imágenes, que ven la luz diez años después, pondrían seriamente en duda la transparencia de aquel proceso.

En el video se podría apreciar cómo dos trabajadores de asuntos públicos del PSOE trasladan una de las urnas de una sala a otra. Una serie de extraños movimientos que finalizan con la presencia de Pedro Sánchez situándose frente a la puerta en la que está ocurriendo todo lo mencionado.

Esta situación provocó la indignación de algunos militantes socialistas, quienes manifestaron su descontento a base de gritos de "falso" y "pucherazo" destinados al "secretario general" del PSOE. La urna no se encontraba en un espacio visible, lo que propició una nula sensación de transparencia por parte de los militantes socialistas.

Una Comisión General de 12 horas en las que la tensión fue en aumento

En el otro bando de esta guerra civil socialista se encontraba la candidata Susana Díaz, quien reclamaba transparencia en el proceso: "Que salga la urna aquí, que haya transparencia. Vamos a hacer un comité de verdad, desde la legalidad y pensando en el PSOE"declaraba en su momento al borde del llanto.

Por su parte, Pedro Sánchez defendía el derecho al voto anónimo, alegando que "el voto es libre cuando es secreto, y hay plenas garantías para ejercerlo. Por tanto, pido que se vote en urna".

Josep Borrel tuvo que salir a calmar las aguas: "Nos piden que votemos un texto que desconozco, que desconocéis, que no está en el orden del día y que no ha sido emitido por ningún órgano competente del partido. ¿Creéis de verdad que este Comité Federal puede votar esto en estas condiciones?"

Esta escena reflejaba la fractura interna del partido, mediante la celebración de este Comité Federal que llegó a prolongarse durante más de 12 horas sin consenso.