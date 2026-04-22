Vox recibe con "satisfacción" el discurso de Guardiola y dice que el acuerdo se cumplirá "en todos sus términos"

El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Ángel Pelayo Gordillo ha señalado que su partido recibe con "satisfacción" el discurso realizado esta tarde en la Asamblea por la 'popular' María Guardiola para abrir el debate de investidura de la misma como presidenta de la comunidad.

Ello en virtud de un acuerdo de gobierno entre PP y Vox que, según ha remarcado, "se va a cumplir en todos su términos" y que es la "garantía" de que "por fin" en Extremadura se va a "verificar" el "cambio" que más del 60 por ciento de los ciudadanos avalaron con su voto en las pasadas elecciones autonómicas.

"Se trata de la voluntad mayoritaria de los extremeños plasmada en un documento de colaboración para que Extremadura se cambie y para que Extremadura progrese", espeta en rueda de prensa Gordillo, quien añade que esta voluntad plasmada en el acuerdo "solamente persigue un objetivo, el progreso y el cambio para nuestra región".

De este modo, Vox recibe "muy positivamente" el discurso de esta tarde de María Guardiola, que considera "realista" y que plasma, "naturalmente desde la sensibilidad" de la 'popular', "un acuerdo entre fuerzas políticas distintas como son el Partido Popular y Vox".

En su intervención ante los medios, el diputado de Vox igualmente se ha referido a la "virtud añadido" que, a juicio de su partido, tiene el acuerdo de gobierno de coalición alcanzado con el PP en Extremadura, y es que "es el primero de otros que vendrán después en otras regiones donde Vox y el PP pueden conformar una mayoría de cambio y de transformación".

Con estos pactos en otras regiones, de articularse, según ha indicado, se estaría "ante el inicio de la definitiva transformación de España y ante el fin de la pesadilla sanchista que tiene España ahora mismo de rodillas ante un Gobierno corrupto y un Gobierno que gobierna en contra de los intereses de los españoles".

En este punto, ha insistido en la "satisfacción" con las que Vox recibe el discurso de Guardiola, y ha rehusado someterse a preguntas de los medios teniendo en cuenta que este miércoles, en la continuación del debate de investidura, intervendrá el presidente y portavoz parlamentario de su formación, Óscar Fernández Calle, para exponer la postura de su partido con "mayor extensión".