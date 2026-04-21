El gasóleo B se sitúa a 1,429 euros en las gasolineras de Badajoz y a 1,465 en cacereñas

El gasóleo B o agrícola cuesta 1,429 euros en las gasolineras convencionales de la provincia de Badajoz y a 1,465 en las cacereñas, mientras que en las cooperativas está a 1,379 y 1,311, respectivamente.

En España, el precio medio ponderado del gasóleo B se sitúa este lunes a 1,361 euros por litro, frente a los 1,389 €/l del pasado viernes, un precio el de esta jornada que es un 40,98 % superior al registrado antes del inicio de la guerra en Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.

Así se desprende del informe especial que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación difunde a diario con los precios del gasóleo B, en el que toma como referencia inicial el valor registrado el 23 de febrero pasado (0,965 €/l).

Desde entonces, el valor más alto alcanzado se registró el 20 de marzo (1,436 €/l).